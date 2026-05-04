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Pronóstico del clima en Estados Unidos hoy 4 de mayo de 2026: sol en el noreste y tormentas en el centro del país

Las condiciones climáticas en el país presentan condiciones mayormente estables en el noreste y mayor actividad atmosférica en el centro

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Por:N+ Univision
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Video Clima hoy en Estados Unidos, lunes 4 de mayo 2026: cambios bruscos de temperatura y aire ártico durante la semana

Este lunes 4 de mayo de 2026, el clima en el país presenta condiciones mayormente estables en el noreste y mayor actividad atmosférica en el centro del país, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos ( NWS).

En el noreste, ciudades como Nueva York, Boston y Filadelfia tendrán un día mayormente soleado, con temperaturas templadas que oscilarán entre los 15 °C y 22 °C. La presencia de alta presión favorece cielos despejados y condiciones agradables tras varios días de inestabilidad.

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¿Cuál será el clima hoy lunes 4 de mayo?

En el sureste, incluyendo Florida y Atlanta, dominará un ambiente cálido y húmedo, con temperaturas que superarán los 28 °C. Se prevén lluvias y tormentas eléctricas dispersas durante la tarde debido al calentamiento diurno y la entrada de humedad desde el Golfo de México.

El centro del país, especialmente en las Grandes Llanuras y estados como Texas, Oklahoma y Kansas, será la región más activa. Se espera el desarrollo de tormentas eléctricas, algunas potencialmente severas, con riesgo de ráfagas de viento, granizo y lluvias intensas, en un contexto típico de primavera.

Video Pronóstico del tiempo hoy en Miami: Día Cálido; el termómetro alcanzará 90 °F

En el oeste, entidades como California, Nevada y Arizona mantendrán condiciones mayormente secas y soleadas. Las temperaturas serán elevadas, con máximas superiores a los 27 °C, especialmente en zonas desérticas del suroeste.

El país experimenta una transición estacional con variabilidad atmosférica, marcada por el contraste entre estabilidad en el noreste y convección en el centro, un patrón característico del mes de mayo en Estados Unidos.

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