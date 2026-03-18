Colombia Petro eleva disputa con Ecuador y anuncia nota de protesta por bomba caída en Colombia La relación diplomática entre Ecuador y Colombia vive otro episodio de agitación, con los señalamientos del presidente colombiano Gustavo Petro de que una bomba ecuatoriana cayó en territorio de su país, lo que lo llevó a anunciar una nota diplomática de protesta.

Video Gustavo Petro acusa a Ecuador de bombardear suelo colombiano tras hallar 27 cuerpos en la frontera

La relación entre Ecuador y Colombia vive un nuevo episodio de tensión diplomática, luego de que Bogotá aseguró este martes que una bomba ecuatoriana fue lanzada hacia las cercanías de un poblado colombiano vecino con la frontera de ambos países. Esto llevó al presidente colombiano, Gustavo Petro, a anunciar la noche del martes una investigación y el envío de una nota de protesta diplomática a Quito.

Hasta la mañana de este miércoles la cancillería ecuatoriana no había recibido la nota, informó la titular de ese despacho, Gabriela Sommerfeld, en declaraciones a la radio local ecuatoriana FM Mundo.

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"Todavía no tenemos ninguna comunicación por parte de Colombia, seguramente, como le expresaba el presidente Petro, estará llegando el día de hoy", dijo Sommerfeld.

La diplomática comentó sobre los señalamientos de Petro que "sobre este tema es muy difícil especular, decir que es así o no es así", pero expresó que el gobierno ecuatoriano está "abierto" a recibir la nota por canales diplomáticos para que el ministerio de Defensa permita a Ecuador "responder técnicamente, con la importancia de este caso, a Colombia".

La tarde de este miércoles Ecuador informó que el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, el jefe del Comando Conjunto, Henry Delgado, y otras autoridades militares, se había reunido más temprano con sus pares del gobierno colombiano.

La reunión, se informó, sirvió para "intercambiar y verificar la información de ambos países". Y según el ministerio de Defensa ecuatoriano, se "demostró que la operación militar de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas fue legpitima en el marco del conflicto armado no internacional, y que fue realizada sobre territorio ecuatoriano".

Ambas delegaciones acordaron crear un comisión binacional que verificará en el terreno "los motivos por los que el explosivo apareció en territorio colombiano".

Los reclamos de Petro

El presidente Gustavo Petro había dicho en redes sociales que "se ha comprobado que la bomba en territorio colombiano es del ejército ecuatoriano", y que la bomba "está a unos pocos metros de Ecuador dónde bombardeo en su territorio una casa".

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El explosivo cayó "a cien metros de una familia campesina", dijo Petro en un discurso.

La bomba, agregó Petro, debió ser lanzada desde un avión militar. "No es de avioneta, muchísimo menos de dron", dijo, y pidió una investigación "a profundidad" para esclarecer "cómo llegó ahí y por qué". También dijo que la bomba "no está oxidada", en alusión a si el explosivo es reciente.

Expertos estiman que el explosivo es una "bomba de caída libre" de tipo MK, generalmente fabricadas en Estados Unidos y Brasil, que no son teleguiadas y caen por efecto de la gravedad.

Campesinos de la zona dijeron a la AFP que están "aterrados" y confirmaron la versión del mandatario izquierdista, en medio de una guerra comercial y arancelaria entre ambos países.

Expertos en explosivos de Colombia realizaron este miércoles la detonación controlada de la bomba encontrada.

Petro también planteó críticas por "27 cuerpos calcinados" no identificados que parecen ser producto de otras detonaciones.

Según el gobierno colombiano, la investigación preliminar sobre las personas calcinadas arroja dos eventos en el departamento fronterizo de Nariño. Uno de ellos se registró el 22 de enero en un laboratorio de producción de cocaína y murieron al menos 12 personas calcinadas que no presentaron impacto de proyectil ni rastros de explosivos.

El otro caso se registró el 24 de enero en el mismo departamento, dejando dos personas muertas en “similares condiciones”.

Ecuador llama "falsas" las acusaciones

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa refutó las acusaciones llamándolas "falsas", y responsabiliza a Colombia de no hacer suficiente contra los grupos armados en la frontera.

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Ecuador está "bombardeando los lugares que servían de escondite" a grupos criminales "en gran parte colombianos que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera", señaló Noboa en redes sociales, en referencia a Petro.

Fiel aliado de Washington en la región, el gobierno ecuatoriano atacó la semana pasada un campo de entrenamiento guerrillero en la provincia fronteriza ecuatoriana de Sucumbíos (noreste), y ha anunciado un trabajo de seguridad conjunto con el Ejército de EEUU.

"Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo", escribió Noboa.

Ecuador es parte del "Escudo de las Américas", una alianza de 17 países del continente creada por Donald Trump para enfrentar amenazas de seguridad.

Con Colombia comparte una frontera de unos 600 kilómetros donde circulan organizaciones criminales de ambos países dedicadas al tráfico de drogas, armas, personas y minería ilegal.

La seguridad en la frontera común ha estado en el centro de la tensión entre los dos gobiernos desde enero, cuando Noboa impuso aranceles a los productos colombianos alegando que se trataba de una "tasa de seguridad", dada la supuesta falta de eficacia colombiana para combatir la ilegalidad en la porosa frontera.

Colombia también ha elevado los aranceles a productos ecuatorianos, suspendió la venta de energía a ese país y defendió su estrategia para combatir a los grupos ilegales.

En 2008, Ecuador y Colombia estuvieron a punto de iniciar un conflicto tras un bombardeo del entonces presidente colombiano Álvaro Uribe en suelo ecuatoriano donde murió uno de los comandantes de la extinta guerrilla FARC.

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El relato de los campesinos

"Estábamos todos aterrados, o sea, asustados, y preocupados que de pronto iban a estallar esos aparatos y nos podían quitar la vida", dijo el campesino Julián Imbacuán en una llamada con la AFP.

El habitante del pequeño poblado El Amarradero, del municipio de Ipiales, aseguró que la bomba cayó "cerquita de la casa, aproximadamente (a) unos 50-60 metros" y más tarde encontró el artefacto sin estallar.

Imágenes compartidas a la AFP muestran a campesinos alrededor de la bomba de aviación de 250 kilogramos y muy cerca el cráter que dejó tras su caída, en medio de cultivos de hoja de coca.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, anunció el despliegue de tropas en la zona.