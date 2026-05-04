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Detenido por intento de ataque contra Trump, en Cena con Corresponsales, sale de protocolo suicida en la prisión

Cole Tomas Allen, de 31 años, había sido colocado bajo ese estatus luego de una evaluación inicial realizada por un psiquiatra del sistema penitenciario, quien concluyó que existía un posible riesgo de autolesión

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Por:N+ Univision
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Video Juez cuestiona condiciones de reclusión durante audiencia de Cole Tomas Allen

El hombre acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump durante la Cena con Corresponsales fue retirado del protocolo de vigilancia por riesgo de suicidio en una cárcel de Washington, D.C., tras una polémica por las condiciones en las que permanecía recluido desde su detención.

Cole Tomas Allen, de 31 años y originario de Torrance, California, había sido colocado bajo ese estatus luego de una evaluación inicial realizada por un psiquiatra del sistema penitenciario, quien concluyó que existía un posible riesgo de autolesión. Sin embargo, durante el pasado fin de semana las autoridades decidieron levantar esa clasificación, lo que derivó en un cambio en sus condiciones de encierro.

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El ajuste se produjo después de que sus abogados denunciaran que Allen estaba sometido a un régimen excesivamente restrictivo: permanecía en una habitación acolchada con iluminación constante, era objeto de registros corporales reiterados y debía portar esposas incluso fuera de su celda. La defensa sostuvo que esas medidas eran innecesarias, al afirmar que el acusado no presentaba indicios de conducta suicida.

El caso escaló este lunes 4 de mayo durante una audiencia judicial, en la que la jueza magistrada Zia Faruqui cuestionó abiertamente el trato que recibió Allen tras su ingreso al centro de detención. La juzgadora expresó dudas sobre la proporcionalidad de las medidas, al señalar que en esa misma cárcel se alojan personas acusadas o condenadas por delitos violentos sin ser sometidas a condiciones similares.

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"Estar en esa situación podría volver loco a cualquiera", advirtió Faruqui, quien además ofreció una disculpa directa al acusado por las circunstancias de su confinamiento.

Aunque el acusado ya no se encuentra bajo vigilancia por riesgo de suicidio, la jueza mantuvo su preocupación por un posible t rato punitivo o discriminatorio que pudiera vulnerar sus derechos al debido proceso.

Video Tiroteo en Cena de Corresponsales: sospechoso acepta seguir proceso bajo custodia

Él mismo declaró que no pensaba sobrevivir tras el ataque

Allen fue detenido tras el ataque ocurrido el 25 de abril de 2026 durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada en el hotel Washington Hilton. De acuerdo con las autoridades, ingresó armado con pistolas y cuchillos, atravesó un control de seguridad y apuntó contra un agente del Servicio Secreto, quien respondió con cinco disparos; el acusado resultó herido, aunque no recibió impactos de bala.

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Posteriormente, según la fiscal del Departamento de Justicia, Jocelyn Ballantine, el propio Allen declaró a agentes del FBI que no esperaba sobrevivir al ataque, lo que habría influido en la decisión inicial de clasificarlo como un posible caso de riesgo suicida.

Ahora que salió del protocolo para prevenir el suicidio en la prisión, el acusado fue trasladado a custodia protectora, una medida que no fue impugnada por su defensa. Actualmente, enfrenta cargos por intento de asesinato del presidente y delitos relacionados con armas de fuego, por los que podría recibir cadena perpetua si es declarado culpable.

Video Cole Allen, sospechoso del intento de asesinato contra Donald Trump, se quedará encarcelado en Washington
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