Noticias Primera reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro: Así va el encuentro entre presidentes de EEUU y Colombia Aquí te contamos lo que está pasando en la reunión del presidente de Colombia y el presidente de Estados Unidos

Este martes 3 de febrero, el presidente Gustavo Petro llegó a la Casa Blanca para una reunión con el presidente Donald Trump, la cual es importante después de las declaraciones del mandatario estadounidense.

El presidente colombiano llegó a las 10:55 horas de Washington en un auto del Servicio Secreto de Estados Unidos.

Cabe destacar, que Trump no salió a recibir a Petro como con los demás mandatarios.

Pasadas las 11:30 horas, tiempo de Washington, ni la Casa Blanca, ni Donald Trump habían informado algo en sus redes sociales, en torno a la reunión con Gustavo Petro.

Petro parece más dispuesto a colaborar, dice Trump

El lunes 3 de febrero, el mandatario estadounidense mencionó que Petro parecía estar más dispuesto a colaborar con el flujo de las drogas. Esto se da en un contexto en el que el presidente colombiano ha seguido criticando a Trump por la captura de Nicolás Maduro .

Cabe mencionar que el presidente de los Estados Unidos había acusado a Petro de que tenía que “cuidar su trasero” si no quería que le pasara lo de Venezuela.

Presidente colombiano llegó a quedarse sin visa

La razón por la que le quitaron la visa al presidente colombiano fue porque en la asamblea general de la ONU, alentó a los americanos a enfrentarse al presidente.

Después de ello, la administración de Trump le puso sanciones a Petro por vínculos con el narcotráfico internacional.

Estas sanciones tuvieron que ser suspendidas para que se pudiera dar el encuentro entre ambos mandatarios en Washington.

Colombia extradita capo del narco, horas antes de la reunión Trump-Petro

En la madrugada de este martes 3 de febrero, informaron que se extraditó a un importante capo colombiano a Estados Unidos, esto se da horas antes del encuentro entre ambos mandatarios.

Para trasladar a Pipe Tuluá que llevaba 15 años en prisión le pusieron un casco y un chaleco antibalas, al igual que desplegar a 70 agentes de seguridad.

Petro lamenta en video que sus hijos vivan lejos de Colombia

De acuerdo con la Agencia de Noticias AP, el presidente colombiano lamentó en un video que sus hijos vivieran fuera de Colombia por la lucha contra el narco.

“Porque nosotros sí la hemos sufrido directamente y de verdad”, expresó.

Después de la reunión en la Casa Blanca, se tiene previsto que Petro de en una conferencia de prensa en la embajada de Colombia en Washington.