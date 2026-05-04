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17 sismos sacuden zona cercana a Nevada y el Área 51; mientras que anuncio de archivos sobre OVNI reavivan la atención pública

Donald Trump afirmó recientemente que su administración revisa la posible liberación de nuevos archivos relacionados con objetos voladores no identificados

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Por:N+ Univision
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Al menos 17 sismos fueron registrados en un solo día cerca de la zona de Área 51, en el desierto de Nevada, de acuerdo con datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, organismo encargado del monitoreo sísmico en el país.

Los movimientos telúricos tuvieron magnitudes bajas a moderadas y se concentraron en un periodo corto de tiempo, lo que los especialistas describen como un “enjambre sísmico”, un fenómeno que puede ocurrir de forma natural en regiones con fallas geológicas activas. Hasta el momento, no se han reportado daños estructurales ni personas lesionadas a consecuencia de los temblores.

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El USGS no ha emitido reportes que indiquen actividad inusual fuera del comportamiento sísmico esperado para la región, y hasta ahora no existe evidencia oficial que relacione estos eventos con operaciones militares o instalaciones cercanas.

En paralelo, el presidente Donald Trump afirmó recientemente que su administración revisa la posible liberación de nuevos archivos relacionados con objetos voladores no identificados ( UFO o UAP), y señaló que el material podría ser “interesante”, sin ofrecer detalles sobre su contenido ni fechas de publicación.

Las autoridades no han establecido ninguna conexión entre la actividad sísmica registrada en Nevada y los anuncios sobre desclasificación de documentos relacionados con fenómenos aéreos no identificados.

La coincidencia temporal entre ambos hechos ha generado conversación en redes sociales y medios, aunque especialistas y agencias federales han insistido en que se trata de eventos independientes: por un lado, actividad geológica monitoreada rutinariamente; por otro, un proceso político y administrativo de revisión de información clasificada.

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