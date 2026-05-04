Noticias Un bebé de Florida nació dos veces después de ser diagnosticado con el síndrome CHAOS A las 19 semanas de gestación, los médicos identificaron un padecimiento que afecta a uno de cada 50 mil bebés y en uno de cada 100 mil nacimientos es mortal

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Los padres se enteraron de que iban a tener otro hijo en el año 2025, y estaban eufóricos al conocer que iba a ser niño.

Sin embargo, la felicidad no duró mucho, porque los doctores les dijeron que su hijo padecía síndrome de obstrucción congénita de las vías respiratorias altas, enfermedad que apenas poco estudiada y considerada como “terriblemente fatal”.

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Los padres sollozaron al enterarse de la noticia, pero decidieron no rendirse, por lo que, decididos a salvar a su bebé, buscaron al Dr. Emanuel Vlastos en el Hospital Winnie Palmer. Al cumplir las 22 semanas de embarazo, la madre, Keishera Joubert, se sometió a una cirugía laparoscópica. La intervención permitiría cortar la membrana que impedía respirar al menor.

Al realizar el diagnóstico, los médicos detectaron que era muy gruesa, por lo que creció la incertidumbre en los progenitores.

El doctor Vlastos, al no esperar ese resultado, optó por arriesgarse y propuso el procedimiento EXIT, a las 25 semanas, que consistía en dar luz al bebé, pero solo su cabeza y brazos, mientras el cuerpo seguía conectado a la placenta.

El procedimiento permitiría al otorrinolaringólogo hacer una traqueotomía para respirar al bebé y mantenerlo con vida mientras continúaba el tratamiento.

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Segundo nacimiento del bebé

A las 31 semanas, cuando a la madre se le rompió la fuente, más de 30 enfermeras y médicos fueron a atenderla para reemplazar la traqueostomía del bebé por una que se adecuara al exterior. La atención incluyó habilitar un respirador y una sonda para sustituir la función de la placenta, permitiéndole nacer por segunda vez gracias a la intervención del personal de salud.

Después de 132 días, la salud del bebé Cassian mejoró. Sin embargo, por el grosor de su membrana, es necesario realizarle tres operaciones antes de cumplir los dos años.

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¿Qué es el síndrome CHAOS?

El síndrome CHAOS es una obstrucción congénita de la vía aérea fetal que provoca pulmones hiperexpandidos y compresión cardíaca.

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Esta condición crítica a menudo se trata mediante el procedimiento EXIT, una cirugía realizada durante el parto para asegurar la vía respiratoria mientras el feto mantiene la circulación placentaria.