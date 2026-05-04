Abortos Corte Suprema restablece acceso a la píldora abortiva mifepristona La decisión del máximo tribunal mantiene de forma temporal el acceso a la mifepristona mientras continúa el litigio, permitiendo su distribución en farmacias y por correo sin visita presencial

Video Pastilla del aborto solo en farmacias, eliminan la posibilidad de la entrega por correo | Análisis

La Corte Suprema de Estados Unidos restableció el lunes el amplio acceso a la píldora mifepristona, al bloquear el fallo de un tribunal inferior que amenazaba con trastocar una de las principales formas en que se practican abortos en todo el país.

La orden firmada por el juez Samuel Alito permite temporalmente que las mujeres que buscan interrumpir su embarazo obtengan la píldora en farmacias o por mensajería, sin una visita presencial al médico.

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Esas prácticas se permitieron varios años hasta que un tribunal federal de apelaciones impuso nuevas restricciones la semana pasada.

La orden más reciente seguirá vigente durante otra semana mientras ambas partes responden y el máximo tribunal considera el asunto con mayor detenimiento.

La mayoría de los abortos se realizan con píldoras, no con procedimientos

La mayoría de los abortos en Estados Unidos se logran mediante medicamentos. Algunos estados gobernados por demócratas tienen leyes que buscan brindar protección legal a quienes recetan los fármacos vía remota a pacientes en estados con prohibiciones.

Esas recetas han amortiguado el impacto de las prohibiciones del aborto que la mayoría de los estados gobernados por republicanos buscan cumplir desde que en 2022 la Corte Suprema anuló el fallo Roe vs. Wade que reconocía desde 1973 el derecho constitucional al aborto. Un informe reciente sugirió que, en los 13 estados donde el procedimiento está prohibido en todas las etapas del embarazo, el año pasado más mujeres lograron abortar con píldoras recetadas por telesalud que viajando a otros estados.

Luisiana demandó para revertir las normas de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) sobre cómo puede recetarse la mifepristona, al sostener que la política socava la prohibición vigente allí. El caso también cuestionó la inocuidad del fármaco, que fue aprobado hace 25 años y que en repetidas ocasiones ha sido considerado inocuo y eficaz por científicos de la FDA.

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Esa demanda es la más avanzada entre varios esfuerzos de opositores al aborto para restringir el acceso a la mifepristona.

Las restricciones no pondrían fin a los abortos

La mifepristona suele tomarse junto con un segundo fármaco, el misoprostol, para interrumpir embarazos. Según la etiqueta de la FDA para la mifepristona, la combinación completa el aborto médico en el 97,4% de las veces.

También puede usarse solo el misoprostol para interrumpir embarazos, y algunos estudios sitúan su eficacia en alrededor del 80% o más.

En países donde la mifepristona está prohibida o no está disponible, el misoprostol se usa con frecuencia solo.

A diferencia de la mifepristona, el misoprostol nunca ha sido aprobado formalmente por la FDA para los abortos. El fármaco se usa con mayor frecuencia para tratar úlceras estomacales, pero los médicos lo han adaptado para su uso en abortos con fármacos. Como la FDA nunca autorizó el fármaco para terminar embarazos, ha enfrentado mucho menos escrutinio por parte de grupos provida.

Varios grupos que recetan píldoras abortivas vía remota cambiaron durante el fin de semana a usar solo misoprostol, un régimen que puede causar efectos secundarios más prolongados.

La doctora Angel Foster, fundadora de The Massachusetts Abortion Access Project, comentó que su organización estaba preparada para enviar solo misoprostol el lunes por la tarde, pero pudieron volver a la combinación de los dos fármacos.

“Independientemente de lo que ocurra con este asunto regulatorio, nosotros y otros grupos seguiremos brindando atención de aborto de alta calidad a pacientes en los 50 estados”, afirmó.

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Fallos rápidos generan confusión

Foster explicó que su organización pasó el fin de semana orientando a distintos grupos de pacientes: aquellos a los que se les envió la mifepristona, pero aún no la habían recibido; quienes fueron aprobados para los fármacos pero no habían pagado o no se los habían enviado; y quienes se comunicaron con solicitudes iniciales.

Por ahora, indicó, están pidiendo a las pacientes que aprueben el envío de píldoras con o sin mifepristona, por si hubiera otro cambio.

El fallo del lunes ofrece más tiempo para definir un curso de acción en caso de que las recetas de mifepristona vuelvan a restringirse.

“Tenemos un poco más de tiempo para navegar este nuevo panorama con la suspensión”, señaló Julie Burkhart, fundadora de Wellspring Health Access, una clínica de aborto en Wyoming que realiza aproximadamente 100 procedimientos al año mediante píldoras recetadas vía remota.

Elizabeth Ling, directora asociada de servicios legales en If/When/How, que brinda orientación a personas que consideran abortar, dijo que, vaya donde vaya la batalla legal a continuación, hay algo que las mujeres deben entender: “El resultado no va a convertir en un delito que las personas accedan a la atención”.

Ninguna de las leyes estatales incluye actualmente algún castigo para las mujeres que abortan.

La disputa judicial continúa

Grupos provida prometieron continuar la batalla legal.

El fallo del lunes “es un paso procesal temporal que deja sin resolver las preocupaciones muy reales sobre la inocuidad de estos fármacos y la decisión de la FDA durante la administración de Joe Biden de eliminar de manera temeraria salvaguardas de larga data”, manifestó en un comunicado Carol Tobias, presidenta de National Right to Life.

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La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, quien presentó la demanda contra la FDA junto con una mujer que dice que su novio la coaccionó para tomar píldoras abortivas y terminar un embarazo, criticó a las farmacéuticas por su papel en el caso.

“La gran industria farmacéutica del aborto afirma que necesita una suspensión de emergencia porque perderá enormes cantidades de dinero si no puede matar a más bebés de manera rápida y eficiente por correo sin supervisión médica”, sostuvo Murrill en un comunicado. “La suspensión administrativa es temporal, y confío en que la vida y la ley ganarán al final”.