Tiroteos Servicio Secreto responde a tiroteo en Washington D.C.; al menos una persona baleada cerca de la Casa Blanca Equipos de emergencia se desplegaron en la zona tras un tiroteo con participación de fuerzas del orden, mientras se mantiene bajo resguardo el área

Video Reportan tiroteo cerca de la Casa Blanca hoy, ¿qué se sabe al momento?

Una persona fue baleada por las fuerzas del orden este lunes cerca del Monumento a Washington, informó el Servicio Secreto.

Se desconocían de inmediato el estado de la persona y las circunstancias que rodearon el tiroteo.

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La Casa Blanca permaneció brevemente bajo cierre mientras las autoridades investigaban el incidente.

Vito Maggiolo, portavoz del Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia de D.C., informó que las unidades de emergencia trasladaron a un hombre adulto al hospital y estaban atendiendo a quien parecía ser un adolescente por heridas leves. Remitió las demás preguntas al departamento de policía.