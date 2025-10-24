Cambiar Ciudad
Estados Unidos de América

El Departamento del Tesoro de EEUU sanciona al presidente colombiano, Gustavo Petro, en una escalada de las tensiones entre los dos países

En un comunicado, el Departamento repitió acusaciones contra Petro que, sin pruebas, también ha utilizado el presidente Donald Trump.

Univision picture
Por:Univision
Video En un minuto: Trump cancela los planes del despliegue federal en el área de San Francisco

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sanció este viernes a Gustavo Petro presidente de Colombia, y a sus familiares, en una escalada de las tensiones entre los dos países.

Más sobre Estados Unidos de América

Este hombre mantuvo secuestradas a 4 personas en su sótano por 10 años para usar sus tarjetas y cuentas de banco
3 mins

Este hombre mantuvo secuestradas a 4 personas en su sótano por 10 años para usar sus tarjetas y cuentas de banco

Estados Unidos
Qué significa 6-7, la popular frase entre los más jóvenes que desconcierta a padres y maestros
5 mins

Qué significa 6-7, la popular frase entre los más jóvenes que desconcierta a padres y maestros

Estados Unidos
El "extraño" sonido en la cabina que obligó a un avión a aterrizar de emergencia en Nebraska
2 mins

El "extraño" sonido en la cabina que obligó a un avión a aterrizar de emergencia en Nebraska

Estados Unidos
Cómo podrás ver mejor la lluvia de estrellas de las oriónidas, una de las más espectaculares del año
3 mins

Cómo podrás ver mejor la lluvia de estrellas de las oriónidas, una de las más espectaculares del año

Estados Unidos
Este invierno tu factura de electricidad subirá más que el año anterior: mira cuánto pagarás en dependencia de dónde vives
3 mins

Este invierno tu factura de electricidad subirá más que el año anterior: mira cuánto pagarás en dependencia de dónde vives

Estados Unidos
Qué tiene que ver Trump con la subida del precio del oro, que superó esta semana los $4,300
3 mins

Qué tiene que ver Trump con la subida del precio del oro, que superó esta semana los $4,300

Estados Unidos
Cómo y cuándo podrás ver mejor las oriónidas, una de las lluvias de estrellas más impresionantes del año
3 mins

Cómo y cuándo podrás ver mejor las oriónidas, una de las lluvias de estrellas más impresionantes del año

Estados Unidos
El pasaporte de EEUU sale por primera vez en la historia de la lista de los 10 más poderosos del mundo
4 mins

El pasaporte de EEUU sale por primera vez en la historia de la lista de los 10 más poderosos del mundo

Estados Unidos
Mississippi ejecuta a un reo que pasó más de 30 años en el corredor de la muerte por violar y matar a una estudiante universitaria
4 mins

Mississippi ejecuta a un reo que pasó más de 30 años en el corredor de la muerte por violar y matar a una estudiante universitaria

Estados Unidos
Ejecutan por inyección letal a un reo de Missouri condenado por el asesinato de un policía estatal en 2005
4 mins

Ejecutan por inyección letal a un reo de Missouri condenado por el asesinato de un policía estatal en 2005

Estados Unidos

En un comunicado, el Departamento repitió acusaciones contra Petro que, sin pruebas, también ha utilizado el presidente Donald Trump.

PUBLICIDAD

"Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado al ritmo más alto en décadas, inundando los Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses", declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.

En breve más información.

Relacionados:
Estados Unidos de América

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD