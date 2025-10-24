El Departamento del Tesoro de EEUU sanciona al presidente colombiano, Gustavo Petro, en una escalada de las tensiones entre los dos países

Video En un minuto: Trump cancela los planes del despliegue federal en el área de San Francisco

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sanció este viernes a Gustavo Petro presidente de Colombia, y a sus familiares, en una escalada de las tensiones entre los dos países.

En un comunicado, el Departamento repitió acusaciones contra Petro que, sin pruebas, también ha utilizado el presidente Donald Trump.

"Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado al ritmo más alto en décadas, inundando los Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses", declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.