Veteranos

Buscan a exmilitar con entrenamiento en supervivencia tras intentar matar a su esposa; huyó hacia el bosque en Tennessee

El caso ocurrió la madrugada del 1 de mayo de 2026, cuando agentes respondieron a una llamada por violencia doméstica en una vivienda de Dover, alrededor de la 1:30 am

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Por:N+ Univision
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Una intensa operación de búsqueda se ha desplegado en el estado de Tennessee para localizar a Craig Berry, un veterano de fuerzas especiales acusado de intentar asesinar a su esposa y que, tras el ataque, huyó hacia una zona boscosa donde podría resistir durante días sin ser detectado.

El caso ocurrió la madrugada del 1 de mayo de 2026, cuando agentes respondieron a una llamada por violencia doméstica en una vivienda de Dover, Tennessee, alrededor de la 1:30 am. Al llegar al lugar, los policías encontraron que Berry ya había escapado, luego de presuntamente disparar contra su esposa dentro del domicilio.

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La mujer fue trasladada de emergencia a un hospital, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre su estado de salud. El sospechoso enfrenta cargos por intento de asesinato en segundo grado, de acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Stewart.

Tras los hechos, Berry se internó en una zona boscosa cercana a su vivienda, lo que activó un amplio operativo de búsqueda en la región. Las autoridades han advertido que el fugitivo conoce bien el terreno, lo que podría prolongar significativamente su captura.

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Incluso, la oficina del sheriff ha señalado que no hay información que indique que Berry haya abandonado el área, por lo que los esfuerzos se concentran en un perímetro específico donde fue visto por última vez.

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Un fugitivo entrenado para sobrevivir y evadir

La búsqueda se ha ampliado con la participación de múltiples agencias, entre ellas el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, la Patrulla de Carreteras de Tennessee y la Oficina de Investigación de Tennessee, que mantienen un operativo activo en la zona.

Las autoridades han centrado los esfuerzos en un perímetro que abarca desde River Trace Road hasta la autopista 79 y partes de la autopista 232, donde Berry fue visto por última vez. En ese sector se realiza lo que describen como una "búsqueda muy detallada".

El perfil del sospechoso eleva la preocupación: "Berry es un veterano retirado de las fuerzas especiales y cuenta con una amplia formación en tácticas de supervivencia", declaró la portavoz de la oficina del sheriff del Condado de Stewart, Paulette Redman, "es un excelente nadador y buceador, y goza de buena salud".

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Además, se ha informado que está armado con "al menos una pistola" y podría llevar municiones adicionales. No se cree que tenga teléfono ni dispositivos de comunicación, y tampoco se descarta que haya recibido ayuda externa tras el ataque. Ante este escenario, las autoridades han pedido a los residentes reportar cualquier actividad sospechosa al 911.

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