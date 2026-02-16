Noticias Inmigrante guatemalteca, “atrapada” en Estados Unidos: ¿Por qué no puede volver a su país? Te contamos la historia de María Inés, una mujer de 84 años, quien quiere volver a su país, pero una situación le impide regresar a Guatemala

María Inés, una mujer guatemalteca de 84 años de edad, está en California y ahora quiere regresar a su país, pero las autoridades migratorias se lo impidieron.

La historia de esta mujer ha llamado la atención y por ello aquí en N+ Univision te contamos por qué no se puede regresar a Guatemala.

¿Por qué María no puede regresar a Guatemala?

María Inés, tras pasar por una mala racha económica y no poder pagar la renta, además de quedarse sin marido, ya no se ve en California pasando sus últimos días de vida. “Yo no me quiero morir aquí. Yo me quiero ir”.

Por lo que cree que su única alternativa es regresar a Guatemala, lugar donde dejó a su familia por buscar una mejor vida. Con la ropa necesaria para iniciar el viaje, Inés ya estaba lista hace unas semanas para partir a su lugar de origen, pero no pudo, se vio "atrapada" en Estados Unidos.

Quiero pasar mis últimos años allá. Por eso es que yo me quiero ir María Inés

Sin embargo, aunque parezca sencillo regresar siendo un inmigrante en Estados Unidos, la realidad es otra para María.

Su vecina, que la considera como parte de la familia, la había estado ayudando con la solicitud de autodeportación, no obstante, las autoridades migratorias se lo negaron.



Aunque ya tenía el boleto listo para partir, lo que ocurría era que su pasaporte guatemalteco ha expirado, por lo que fue a la embajada de inmediato, pero el consulado le mencionó que no aparecía en el sistema.

“Ellos dicen que yo no aparezco allá”

El consulado le dijo que necesitaba la documentación original, pero no tenía apoyo, por lo que María se sentía “atrapada” y desesperada.

Sin embargo, su vecina, que ya la considera su mejor amiga, compartió que su deseo es acompañarla hasta Guatemala y entregarla a un familiar "si Dios lo permite", pero lo primero que necesitan para que se cumpla ese deseo es contratar un abogado y un notario que les ayuden a adquirir sus documentos y así poder llevar a cabo su nuevo proceso de autodeportación.

Ya al tener los documentos en regla, los problemas de María se arreglarán, pues el consulado de Guatemala podrá tramitarle el pasaporte ese mismo día.