Noticias

Inmigrante guatemalteca, “atrapada” en Estados Unidos: ¿Por qué no puede volver a su país?

Te contamos la historia de María Inés, una mujer de 84 años, quien quiere volver a su país, pero una situación le impide regresar a Guatemala

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Venezolano demanda a gobierno de Trump por deportación ilegal al CECOT de El Salvador y malos tratos

María Inés, una mujer guatemalteca de 84 años de edad, está en California y ahora quiere regresar a su país, pero las autoridades migratorias se lo impidieron.

La historia de esta mujer ha llamado la atención y por ello aquí en N+ Univision te contamos por qué no se puede regresar a Guatemala.

PUBLICIDAD

¿Por qué María no puede regresar a Guatemala?

María Inés, tras pasar por una mala racha económica y no poder pagar la renta, además de quedarse sin marido, ya no se ve en California pasando sus últimos días de vida. “Yo no me quiero morir aquí. Yo me quiero ir”.

Por lo que cree que su única alternativa es regresar a Guatemala, lugar donde dejó a su familia por buscar una mejor vida. Con la ropa necesaria para iniciar el viaje, Inés ya estaba lista hace unas semanas para partir a su lugar de origen, pero no pudo, se vio "atrapada" en Estados Unidos.

Video Congresista colombiana Ángela Vergara denuncia que su hijo lleva 18 días bajo custodia de ICE
Quiero pasar mis últimos años allá. Por eso es que yo me quiero ir
María Inés

Más sobre Noticias

Muere Robert Duvall, actor de El Padrino y Apocalypse Now
1 mins
ÚLTIMA HORA

Muere Robert Duvall, actor de El Padrino y Apocalypse Now

Estados Unidos
Mardi Gras 2026: ¿Qué es esta celebración y es feriado oficial en Estados Unidos?
1 mins

Mardi Gras 2026: ¿Qué es esta celebración y es feriado oficial en Estados Unidos?

Estados Unidos
¿Barack Obama ha visto extraterrestres? Expresidente asegura que son reales y habla del Área 51
2 mins

¿Barack Obama ha visto extraterrestres? Expresidente asegura que son reales y habla del Área 51

Estados Unidos
¿Cuándo es miércoles de ceniza 2026? En esta fecha inicia la Cuaresma
1 mins

¿Cuándo es miércoles de ceniza 2026? En esta fecha inicia la Cuaresma

Estados Unidos
Marco Rubio hace importante anuncio sobre visa: “No es un derecho”
2 mins

Marco Rubio hace importante anuncio sobre visa: “No es un derecho”

Estados Unidos
Alerta por Moringa Rosabella: ¿Qué pasa si consumo el suplemento que piden tirar o regresar?
2 mins

Alerta por Moringa Rosabella: ¿Qué pasa si consumo el suplemento que piden tirar o regresar?

Estados Unidos
¿Se Cayó X este lunes? Reportan estas fallas en la red social hoy, que no carga los posts
1 mins

¿Se Cayó X este lunes? Reportan estas fallas en la red social hoy, que no carga los posts

Estados Unidos
Reportan censuras a documentos del caso Epstein ya publicados para borrar referencias al expríncipe Andrés
2 mins

Reportan censuras a documentos del caso Epstein ya publicados para borrar referencias al expríncipe Andrés

Estados Unidos
Pronóstico del clima para mañana martes en EEUU: ¿En dónde hay alerta por nevadas y condiciones críticas para incendios?
3 mins

Pronóstico del clima para mañana martes en EEUU: ¿En dónde hay alerta por nevadas y condiciones críticas para incendios?

Estados Unidos
Hallan en el lago Michigan los restos de un lujoso barco de vapor desaparecido hace más de 150 años
3 mins

Hallan en el lago Michigan los restos de un lujoso barco de vapor desaparecido hace más de 150 años

Estados Unidos

Sin embargo, aunque parezca sencillo regresar siendo un inmigrante en Estados Unidos, la realidad es otra para María.

Su vecina, que la considera como parte de la familia, la había estado ayudando con la solicitud de autodeportación, no obstante, las autoridades migratorias se lo negaron.

Notas Relacionadas

Marco Rubio hace importante anuncio sobre visa: “No es un derecho”

Marco Rubio hace importante anuncio sobre visa: “No es un derecho”

Estados Unidos
2 min


Aunque ya tenía el boleto listo para partir, lo que ocurría era que su pasaporte guatemalteco ha expirado, por lo que fue a la embajada de inmediato, pero el consulado le mencionó que no aparecía en el sistema.

Video Muerte de Ofelia Torres sacude a inmigrantes en Chicago y EEUU

“Ellos dicen que yo no aparezco allá”

El consulado le dijo que necesitaba la documentación original, pero no tenía apoyo, por lo que María se sentía “atrapada” y desesperada.

Sin embargo, su vecina, que ya la considera su mejor amiga, compartió que su deseo es acompañarla hasta Guatemala y entregarla a un familiar "si Dios lo permite", pero lo primero que necesitan para que se cumpla ese deseo es contratar un abogado y un notario que les ayuden a adquirir sus documentos y así poder llevar a cabo su nuevo proceso de autodeportación.

PUBLICIDAD

Ya al tener los documentos en regla, los problemas de María se arreglarán, pues el consulado de Guatemala podrá tramitarle el pasaporte ese mismo día.


ALM

Relacionados:
NoticiasInmigrantes indocumentadosGuatemala

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX