estados unidos Agentes de Border Patrol arrestaron a mexicano en Tucson: ¿De qué acusan a Espidola Gutiérrez? Las autoridades señalaron los delitos por los que fue arrestado en Arizona

Video 'ICEwatch', el mapa interactivo que muestra casi 700 redadas de ICE desde 2013

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvieron en Tucson, Arizona, a un mexicano identificado como Espidola Gutiérrez, quien, de acuerdo con las autoridades, cuenta con antecedentes penales; en N+ Univision te compartimos cuáles y lo que indicaron.

La aprehensión fue realizada por elementos del Sector Tucson de la Patrulla Fronteriza, corporación encargada de la vigilancia y resguardo de las zonas fronterizas.

PUBLICIDAD

¿De qué delitos acusan a Espidola Gutiérrez?

Según la información difundida por la autoridad, Espidola Gutiérrez tiene un historial de condenas que incluye delitos relacionados con narcóticos y conducción imprudente. Además, se indicó que había sido deportado en varias ocasiones con anterioridad.

Tras su detención, el hombre quedó bajo custodia para los procedimientos correspondientes conforme a la legislación migratoria y penal de Estados Unidos.

Video ICE detiene a dos personas frente a iglesia de Union City, NJ