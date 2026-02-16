estados unidos

Agentes de Border Patrol arrestaron a mexicano en Tucson: ¿De qué acusan a Espidola Gutiérrez?

Las autoridades señalaron los delitos por los que fue arrestado en Arizona

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvieron en Tucson, Arizona, a un mexicano identificado como Espidola Gutiérrez, quien, de acuerdo con las autoridades, cuenta con antecedentes penales; en N+ Univision te compartimos cuáles y lo que indicaron.

La aprehensión fue realizada por elementos del Sector Tucson de la Patrulla Fronteriza, corporación encargada de la vigilancia y resguardo de las zonas fronterizas.

¿De qué delitos acusan a Espidola Gutiérrez?

Según la información difundida por la autoridad, Espidola Gutiérrez tiene un historial de condenas que incluye delitos relacionados con narcóticos y conducción imprudente. Además, se indicó que había sido deportado en varias ocasiones con anterioridad.

Tras su detención, el hombre quedó bajo custodia para los procedimientos correspondientes conforme a la legislación migratoria y penal de Estados Unidos.

Video ICE detiene a dos personas frente a iglesia de Union City, NJ


