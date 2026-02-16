estados unidos Pronóstico del clima para mañana martes en EEUU: ¿En dónde hay alerta por nevadas y condiciones críticas para incendios? Autoridades meteorológicas mantienen alertas por nevadas intensas y condiciones críticas de incendio

En caso de que tengas un compromiso, en N+ Univision te compartimos cómo estará el clima en Estados Unidos, mañana, 17 de febrero de 2026, para que tomes tus previsiones; hay lugares con advertencias por tormenta invernal y otros sitios con condiciones críticas para incendios.

Una serie de sistemas frontales provenientes del Pacífico impactará el oeste de Estados Unidos hasta mediados de semana, con fuertes nevadas en zonas montañosas de California y condiciones meteorológicas extremas en varias regiones del país.

De acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sis siglás en inglés), dos tormentas consecutivas provocarán vientos racheados, lluvias en zonas bajas y acumulaciones significativas de nieve en áreas elevadas, especialmente en la Sierra Nevada, donde las condiciones de viaje podrían volverse extremadamente peligrosas o incluso imposibles.

Las montañas de California registrarán los mayores impactos, particularmente en la región de la Sierra Nevada. Se prevén acumulaciones fuertes de nieve acompañadas de ráfagas intensas, lo que reducirá la visibilidad y complicará el tránsito en carreteras de alta montaña hasta mediados de la semana.

Alertas críticas de incendio en el centro y sur del país

Mientras el oeste enfrenta tormentas invernales, amplias zonas de las Llanuras centrales y meridionales permanecen bajo condiciones meteorológicas de riesgo de incendio, consideradas de graves a críticas, debido a la combinación de vientos fuertes, baja humedad relativa y temperaturas por encima del promedio.

El NWS emitió múltiples avisos y vigilancias de incendio para regiones de:

Nuevo México

Texas

Kansas

Nebraska

Colorado

Wyoming

Dakota del Sur

En varias de estas entidades se esperan vientos sostenidos de entre 25 y 40 millas por hora, con ráfagas que podrían superar las 60 mph en algunos sectores. La humedad relativa descenderá a niveles mínimos de entre 10% y 20%, generando un entorno propicio para la rápida propagación del fuego.

En el sur de Nuevo México y el extremo oeste de Texas, el aviso de incendio estará vigente el miércoles entre las 11:00 y las 18:00 horas. Las ráfagas podrían alcanzar hasta 50 mph, con humedad mínima cercana al 12%. Las autoridades advierten que cualquier incendio que se inicie podría propagarse rápidamente.

En amplias zonas de Kansas y Nebraska, las alertas estarán activas principalmente desde el martes al mediodía hasta la noche. Se pronostican vientos del sur y suroeste de entre 20 y 35 mph, con ráfagas de hasta 45 mph, además de humedad relativa por debajo del 25%.

En sectores de Colorado, incluyendo áreas del corredor I-25 y llanuras orientales, se mantiene una Advertencia de Bandera Roja por vientos intensos y humedad tan baja como 11%. Para el martes se prevén ráfagas de hasta 65 mph.

En partes de Wyoming y el suroeste de Dakota del Sur, las condiciones también podrían alcanzar niveles críticos debido a la combinación de aire muy seco y fuertes vientos del oeste.

Recomendaciones ante el riesgo: las autoridades meteorológicas recomiendan evitar quemas al aire libre y cualquier actividad que pueda generar chispas. Además, piden a la población mantenerse atenta a posibles actualizaciones y a la emisión de Advertencias de Bandera Roja adicionales en las próximas horas.

¿Hay aviso de niebla densa para mañana?

Además de las tormentas invernales y el riesgo crítico de incendio en otras regiones, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene múltiples avisos de niebla densa activos para este lunes 16 de febrero de 2026, sin que hasta el momento se extiendan para mañana, con reducciones significativas de visibilidad en varias zonas del país.

En el norte de Indiana y noroeste de Ohio: el aviso está vigente hasta las 10:00 AM Est. Se reporta visibilidad de un cuarto de milla o menos, con posible niebla helada en puentes y pasos elevados, lo que podría generar superficies resbaladizas.

Suroeste de Michigan: condados como Cass, St. Joseph y Southern Berrien permanecen bajo aviso hasta las 10:00 AM Est., con visibilidad reducida a un cuarto de milla o menos.

Minnesota y Wisconsin (zona del Lago Superior): el Servicio Meteorológico Nacional de Duluth mantiene aviso hasta en sectores como Duluth, Superior, Carlton y South St. Louis,

