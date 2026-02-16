Noticias ¿Barack Obama ha visto extraterrestres? Expresidente asegura que son reales y habla del Área 51 Te contamos si el expresidente Brack Obama tuvo contacto con los extraterrestres



Al expresidente de Estados Unidos, Barack Obama lo cuestionaron en el podcast de Brian Tyler Cohen acerca de la existencia de extraterrestres en una ronda de preguntas rápidas y aseguró que son reales.

A continuación te contamos lo que dijo el demócrata y toda la controversia que hubo después de su respuesta.

¿Qué dijo Barack Obama?

El presentador cuestionó a Barack Obama sobre si sabía de la existencia de los extraterrestres y lo que le respondió el expresidente demócrata fue que “son reales”, pero que no los ha visto.

Además, mencionó que no los estaban ocultando en el Área 51 como todos piensan.

Controversia por los extraterrestres

Al dar a conocer la existencia de los extraterrestres, las redes sociales se inundaron de comentarios acerca del tema, ya que es de interés la vida en otros planetas. Sin embargo, eso ocasionó que Obama se pronunciara en su cuenta de Instagram el domingo 15 de febrero para explicar las cosas a detalle.

Lo que mencionó Barack Obama fue que trató de mantener el “espíritu” de la ronda rápida, pero que, debido a toda la controversia que ocasionó, lo iba a explicar.

Por lo que expresó, que el universo era tan inmenso que era muy posible que se pudiera encontrar vida en otros planetas; tan solo con las distancias entre los sistemas solares dijo que posiblemente pudiera haber algo más. No obstante, por eso mismo, explicó que la probabilidad de que los extraterrestres los hayan visitado era muy baja.

Además, aclaró que durante sus dos periodos como presidente de Estados Unidos nunca vio una evidencia de que los extraterrestres hubieran hecho contacto con los humanos.

Área 51

La famosa Área 51 ha sido parte de muchas teorías conspiranoicas durante años desde la Guerra Fría; sin embargo, apenas en el año 2013 la CIA reconoció su existencia.

De acuerdo a la Agencia de Noticias AP, la base ha sido un campo de pruebas para aeronaves ultrasecretas y el bombardero furtivo B-2.