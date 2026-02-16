red social ¿Se Cayó X este lunes? Reportan estas fallas en la red social hoy, que no carga los posts Usuarios reportaron fallas en la red social X, antes Twitter, y señalaron que no cargan los posts este lunes 16 de febrero 2026

Usuarios de la red social X reportaron fallas hoy lunes 16 de febrero 2026, pues la red social que antes se conocía como Twitter no carga los posts durante esta mañana.

De acuerdo con los reportes en Downdetector durante la mañana de este lunes, los usuarios de X señalaron fallas principalmente con la versión móvil de la app.

La principal falla que se detectó fue en la carga de los posts, pues no se podían visualizar en el feed de X, ni en el timeline.

Tampoco se puede abrir el chat, ya que no carga y en el caso del buscador solo aparece en blanco.

¿Por qué sigue operando Grok?

Sin embargo, la inteligencia artificial de X, Grok, sigue funcionando y esto se debe a que no está en los mismos servidores que la app.

Aunque X pertenece a Elon Musk, Grok fue creado por xAI, que es una compañía separada de X Corp, la cual es la encargada de la red social.