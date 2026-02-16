ÚLTIMA HORA Actores Hollywood Muere Robert Duvall, actor de El Padrino y Apocalypse Now La esposa de Robert Duvall confirmó la muerte del actor de El Padrino y Apocalypse Now

Este lunes 16 de febrero 2026 se informó de la muerte de Robert Duvall, actor de películas como el Padrino y Apocalypse Now.

"Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció tranquilamente en casa", dio a conocer su esposa Luciana Duvall en un comunicado.

Aún no se dan a conocer más detalles de la muerte de Robert Duvall, más allá de que su desceso ocurrió el domingo 15 de febrero de 2026, según la información que reveló su esposa

Otra muerte de una famosa reportada este 16 de febrero

Otra muerte de una celebridad reportada este lunes fue la de Dana Eden. Y es que autoridades confirmaron este lunes 16 de febrero 2026 la muerte de la productora israelí Dana Eden, quien participó en el thriller de espionaje Tehran, que ganó un Emmy.