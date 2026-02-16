Muere Robert Duvall, actor de El Padrino y Apocalypse Now
La esposa de Robert Duvall confirmó la muerte del actor de El Padrino y Apocalypse Now
Este lunes 16 de febrero 2026 se informó de la muerte de Robert Duvall, actor de películas como el Padrino y Apocalypse Now.
"Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció tranquilamente en casa", dio a conocer su esposa Luciana Duvall en un comunicado.
Aún no se dan a conocer más detalles de la muerte de Robert Duvall, más allá de que su desceso ocurrió el domingo 15 de febrero de 2026, según la información que reveló su esposa
Otra muerte de una famosa reportada este 16 de febrero
Otra muerte de una celebridad reportada este lunes fue la de Dana Eden. Y es que autoridades confirmaron este lunes 16 de febrero 2026 la muerte de la productora israelí Dana Eden, quien participó en el thriller de espionaje Tehran, que ganó un Emmy.
La información fue dada a conocer por la cadena KAN, que consideró a la productora como “una de las figuras más destacadas de la industria televisiva israelí y desempeñó un papel fundamental en la creación y dirección de algunas de las producciones más importantes e influyentes de la corporación”.