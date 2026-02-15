Michigan Hallan en el lago Michigan los restos de un lujoso barco de vapor desaparecido hace más de 150 años Hallan el naufragio del vapor Lac La Belle en el lago Michigan tras casi 60 años de búsqueda; el barco se hundió en 1872 con 53 personas a bordo.

Los investigadores descubrieron los restos de un barco de vapor de lujo que se hundió en un vendaval del lago Michigan a fines del siglo XIX, completando una búsqueda que comenzó hace casi 60 años.

Shipwreck World, un grupo que trabaja para localizar naufragios en todo el mundo, anunció el viernes que un equipo dirigido por el cazador de naufragios de Illinois Paul Ehorn encontró el Lac La Belle a unas 20 millas (32 kilómetros) de la costa entre Racine y Kenosha, Wisconsin, en octubre de 2022.

Ehorn dijo a The Associated Press en una entrevista telefónica el domingo que el anuncio se retrasó porque su equipo quería incluir un modelo de video tridimensional del barco, pero el mal tiempo y otros compromisos impidieron que su equipo de buceo regresara al naufragio hasta el verano pasado.

Ehorn, de 80 años, lleva buscando naufragios desde los 15. Comentó que lleva intentando localizar el Lac La Belle desde 1965. En 2022, utilizó una pista de su compañero cazador de naufragios y autor Ross Richardson para acotar su búsqueda y encontró el barco mediante un sonar de barrido lateral tras solo dos horas en el lago, según explicó.

"Es como un juego, como resolver un rompecabezas. A veces no tienes muchas piezas para armarlo, pero este funcionó y lo encontramos enseguida", dijo. El hallazgo lo dejó "supercontento".

Ehorn se negó a hablar sobre la pista que condujo al descubrimiento. Richardson declaró el domingo, en una breve entrevista telefónica, que se enteró de que un pescador comercial en cierto lugar había encontrado lo que Richardson describió como un objeto específico de los barcos de vapor del siglo XIX. Se negó a dar más detalles sobre la competitividad que ha adquirido la búsqueda de naufragios y afirmó que la información podría orientar a los investigadores sobre otras maneras de realizar la investigación.

Según un relato de Shipwreck World, el Lac La Belle se construyó en 1864 en Cleveland, Ohio. El vapor de 66 metros (217 pies) navegaba entre Cleveland y el Lago Superior, pero se hundió en el río St. Clair en 1866 tras una colisión. El barco fue reflotado en 1869 y reacondicionado.

El barco zarpó de Milwaukee con destino a Grand Haven, Michigan, en medio de un vendaval la noche del 13 de octubre de 1872, con 53 pasajeros y tripulantes, además de un cargamento de cebada, cerdo, harina y whisky. Unas dos horas después de iniciar el viaje, el barco comenzó a hacer agua sin control. El capitán hizo virar el Lac La Belle de vuelta hacia Milwaukee, pero enormes olas lo azotaron, apagando las calderas. La tormenta empujó el barco hacia el sur. Alrededor de las 5 de la mañana, el capitán ordenó arriar los botes salvavidas y el barco se hundió de popa.

Uno de los botes salvavidas volcó camino a la costa, causando la muerte de ocho personas. Los demás botes tocaron tierra en la costa de Wisconsin, entre Racine y Kenosha.

El exterior del naufragio está cubierto de mejillones quagga y las cabinas superiores han desaparecido, dijo Ehorn, pero el casco parece intacto y los interiores de roble todavía están en buen estado.

Los Grandes Lagos albergan entre 6.000 y 10.000 naufragios, la mayoría de los cuales permanecen sin descubrir, según la Biblioteca de Aguas de Wisconsin de la Universidad de Wisconsin-Madison. En los últimos años, los investigadores de naufragios han estado buscando en los lagos con mayor urgencia debido a la preocupación de que los mejillones quagga invasores estén destruyendo lentamente los naufragios.

El Lac La Belle es el decimoquinto naufragio que Ehorn ha localizado. "Era uno más que debíamos completar", dijo. "Ahora vamos al siguiente. Cada vez es más difícil. Los más fáciles ya se han encontrado".

