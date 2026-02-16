Noticias

Alerta por Moringa Rosabella: ¿Qué pasa si consumo el suplemento que piden tirar o regresar?

Te contamos qué pasa si consumes este suplemento, cuáles son los lotes infectados y más detalles sobre las cápsulas de Moringa Rosabella que piden retirar del mercado

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Cuide a sus hijos y enséñales el peligro de los videojuegos

La Administración de Alimentos y Medicamentos ( FDA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta para retirar varios lotes de las cápsulas de moringa Rosabella por contaminación, la cual podría causar infecciones graves.

A continuación te contamos qué pasa si consumes este suplemento, cuáles son los lotes infectados y más detalles sobre las cápsulas.

PUBLICIDAD

¿Qué son las cápsulas de moringa Rosabella?

Este producto es considerado un suplemento alimenticio hecho con hojas de árbol de rábano picante y está diseñado para aumentar la energía, ayudar con la digestión y cuidar la piel.

El producto cotidiano tiene de 60 a 120 cápsulas y tiene 27 vitaminas, 9 aminoácidos y 46 antioxidantes para brindar energía al cuerpo.

Más sobre Noticias

¿Se Cayó X este lunes? Reportan estas fallas en la red social hoy, que no carga los posts
1 mins

¿Se Cayó X este lunes? Reportan estas fallas en la red social hoy, que no carga los posts

Estados Unidos
Reportan censuras a documentos del caso Epstein ya publicados para borrar referencias al expríncipe Andrés
2 mins

Reportan censuras a documentos del caso Epstein ya publicados para borrar referencias al expríncipe Andrés

Estados Unidos
Pronóstico del clima para mañana martes en EEUU: ¿En dónde hay alerta por nevadas y condiciones críticas para incendios?
3 mins

Pronóstico del clima para mañana martes en EEUU: ¿En dónde hay alerta por nevadas y condiciones críticas para incendios?

Estados Unidos
Hallan en el lago Michigan los restos de un lujoso barco de vapor desaparecido hace más de 150 años
3 mins

Hallan en el lago Michigan los restos de un lujoso barco de vapor desaparecido hace más de 150 años

Estados Unidos
Hallan 8 cabezas humanas en Ecuador en medio de ola de violencia y estado de excepción
1 mins

Hallan 8 cabezas humanas en Ecuador en medio de ola de violencia y estado de excepción

Estados Unidos
Día de los Presidentes 2026: ¿Cierran bancos o supermercados este lunes 16 de Febrero?
2 mins

Día de los Presidentes 2026: ¿Cierran bancos o supermercados este lunes 16 de Febrero?

Estados Unidos
Savannah Guthtrie manda mensaje en un video a secuestrador de Nancy, su madre
2 mins

Savannah Guthtrie manda mensaje en un video a secuestrador de Nancy, su madre

Estados Unidos
Caso Nancy Guthrie: Utilizan el detector de señales Bluetooth del FBI para intentar encontrar un marcapasos
2 mins

Caso Nancy Guthrie: Utilizan el detector de señales Bluetooth del FBI para intentar encontrar un marcapasos

Estados Unidos
IRS 2026: Consecuencias de no presentar tu declaración anual de impuestos antes del 15 de abril
2 mins

IRS 2026: Consecuencias de no presentar tu declaración anual de impuestos antes del 15 de abril

Estados Unidos
Zar fronterizo de Trump mantiene contingente reducido en Minnesota tras retirada masiva de agentes de inmigración
2 mins

Zar fronterizo de Trump mantiene contingente reducido en Minnesota tras retirada masiva de agentes de inmigración

Estados Unidos

¿Qué es la salmonella?

La Salmonella es un tipo de bacteria y es la causante de infecciones; ésta se propaga con alimentos contaminados, tal es el caso de carne cruda, huevos y agua.

El periodo de duración normalmente es de 4 a 7 días sin la necesidad de ningún medicamento.

Video Brote de salmonela vinculado a huevos: reportan decenas de personas afectadas en siete estados

¿Qué pasa si consumo el producto?

La razón por la que se están retirando lotes del mercado es por una posible contaminación de Salmonella, la cual puede ocasionar infecciones en ocasiones mortales para infantes o personas de edad avanzada.

Por otro lado, a las personas que llegaron a consumir el producto y no son menores ni adultos mayores, lo que les podría ocasionar es diarrea, fiebre, vómitos y dolor abdominal.

¿Se puede saber en dónde se vendió este producto?

Las cápsulas se vendieron en todo Estados Unidos desde febrero del 2025 en plataformas como TikTok Shop, eBay, Amazon y en la página oficial, tryrosabella.com.

A continuación te brindamos el número de los lotes infectados.

PUBLICIDAD

5020591, 5020592, 5020593, 5020594, 5020595, 5020596, 5030246, 5030247, 5030248, 5030249, 5030250, 5030251, 5040270, 5040271, 5040272, 5040273, 5040274, 5040275, 5040276, 5040277, 5040278, 5040279, 5050053, 5050054, 5050055, 5050056, 5060069, 5060070, 5060071, 5060072, 5060073, 5060074, 5060075, 5060076, 5060077, 5060078, 5060079, 5060080, 5080084, 5080085, 5080086, 5090107, 5090108, 5090109, 5090113, 5090114, 5090115, 5090116, 5090117, 5090118, 5100039, 5100048.

En el caso de que tengas un producto defectuoso, debes checar la fecha de caducidad y, si tiene la fecha de 03/2027 al 11/2027 con alguno de los números de lote anteriores, no debes consumirlo.

Hasta el momento se han registrado 7 casos en Estados Unidos, de los cuales solo 3 han sido hospitalizados por Salmonella.


ALM

Relacionados:
NoticiasInfeccionesFDA

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX