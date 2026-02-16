Noticias Alerta por Moringa Rosabella: ¿Qué pasa si consumo el suplemento que piden tirar o regresar? Te contamos qué pasa si consumes este suplemento, cuáles son los lotes infectados y más detalles sobre las cápsulas de Moringa Rosabella que piden retirar del mercado

La Administración de Alimentos y Medicamentos ( FDA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta para retirar varios lotes de las cápsulas de moringa Rosabella por contaminación, la cual podría causar infecciones graves.

A continuación te contamos qué pasa si consumes este suplemento, cuáles son los lotes infectados y más detalles sobre las cápsulas.

¿Qué son las cápsulas de moringa Rosabella?

Este producto es considerado un suplemento alimenticio hecho con hojas de árbol de rábano picante y está diseñado para aumentar la energía, ayudar con la digestión y cuidar la piel.

El producto cotidiano tiene de 60 a 120 cápsulas y tiene 27 vitaminas, 9 aminoácidos y 46 antioxidantes para brindar energía al cuerpo.

¿Qué es la salmonella?

La Salmonella es un tipo de bacteria y es la causante de infecciones; ésta se propaga con alimentos contaminados, tal es el caso de carne cruda, huevos y agua.

El periodo de duración normalmente es de 4 a 7 días sin la necesidad de ningún medicamento.

¿Qué pasa si consumo el producto?

La razón por la que se están retirando lotes del mercado es por una posible contaminación de Salmonella, la cual puede ocasionar infecciones en ocasiones mortales para infantes o personas de edad avanzada.

Por otro lado, a las personas que llegaron a consumir el producto y no son menores ni adultos mayores, lo que les podría ocasionar es diarrea, fiebre, vómitos y dolor abdominal.

¿Se puede saber en dónde se vendió este producto?

Las cápsulas se vendieron en todo Estados Unidos desde febrero del 2025 en plataformas como TikTok Shop, eBay, Amazon y en la página oficial, tryrosabella.com.

A continuación te brindamos el número de los lotes infectados.

5020591, 5020592, 5020593, 5020594, 5020595, 5020596, 5030246, 5030247, 5030248, 5030249, 5030250, 5030251, 5040270, 5040271, 5040272, 5040273, 5040274, 5040275, 5040276, 5040277, 5040278, 5040279, 5050053, 5050054, 5050055, 5050056, 5060069, 5060070, 5060071, 5060072, 5060073, 5060074, 5060075, 5060076, 5060077, 5060078, 5060079, 5060080, 5080084, 5080085, 5080086, 5090107, 5090108, 5090109, 5090113, 5090114, 5090115, 5090116, 5090117, 5090118, 5100039, 5100048.

En el caso de que tengas un producto defectuoso, debes checar la fecha de caducidad y, si tiene la fecha de 03/2027 al 11/2027 con alguno de los números de lote anteriores, no debes consumirlo.

Hasta el momento se han registrado 7 casos en Estados Unidos, de los cuales solo 3 han sido hospitalizados por Salmonella.