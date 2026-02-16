Mardi Gras de Nueva Orleans Mardi Gras 2026: ¿Qué es esta celebración y es feriado oficial en Estados Unidos? Esta fecha, se llena de colores y celebraciones; te contamos si es considerada como feriado oficial

Video La celebración de Mardi Gras a la isla de Galveston

Mardi Gras, que también es conocido como Fat Tuesday 2026, se celebra a lo grande en ciertos lugares de Estados Unidos, en N+ Univision te contamos qué es y si es considerado como un día feriado oficial.

Tiene raíces en tradiciones europeas y está vinculado al calendario litúrgico cristiano. Representa el cierre del periodo festivo previo a la Cuaresma, una etapa de preparación espiritual que antecede a la Pascua.

La festividad se lleva a cabo un día antes del Miércoles de Ceniza, que en 2026 será el 18 de febrero. Aunque es una de las celebraciones más conocidas del país, especialmente en algunas ciudades del sur, no es un feriado federal en todo el territorio estadounidense.

En Estados Unidos, la conmemoración adquirió especial relevancia en ciudades como New Orleans, donde se organizan desfiles, eventos culturales y celebraciones masivas que atraen a miles de visitantes cada año.

¿Es feriado oficial en Estados Unidos?

A nivel nacional, el Mardi Gras no está reconocido como día festivo federal. Sin embargo, en algunas zonas específicas sí puede ser considerado día no laborable.

En determinadas zonas de Louisiana, entre ellas New Orleans, dependencias públicas, planteles escolares y algunos establecimientos suelen suspender actividades o ajustar sus horarios ante la relevancia que tiene la festividad en la región.

En ese sentido, de acuerdo con su calendario de días festivos estatales, el día del carnaval, en Mardi Gras es considerado y lo marca como el 17 de febrero de 2026. Cabe señalar que el calendario litúrgico establece que el Mardi Gras se celebra 47 días antes de la Pascua.

Video Mardi Gras! Galveston está Celebrando su Edición Número 114.