Cuaresma ¿Cuándo es miércoles de ceniza 2026? En esta fecha inicia la Cuaresma En Estados Unidos, se acerca el Miércoles de Ceniza; te compartimos cuándo es y qué implica

Ya casi será Miércoles de Ceniza 2026 y en N+ Univision te decimos cuándo es, con esta fecha comienza oficialmente la Cuaresma, que es el periodo litúrgico de preparación para la Pascua dentro de la Iglesia católica.

La jornada marca el inicio de 40 días de reflexión y penitencia que forman parte del calendario religioso cristiano. En parroquias de todo el país se realizan celebraciones especiales en las que los fieles participan en el rito de la imposición de la ceniza en forma de cruz en la frente.

Durante la celebración se bendice e impone ceniza elaborada a partir de ramos de olivo u otros árboles, generalmente provenientes del Domingo de Ramos del año anterior.

¿Cuándo es miércoles de ceniza 2026?

El Miércoles de Ceniza será el 18 de febrero de 2026, este rito se lleva a cabo después de la homilía, la explicación de las lecturas proclamadas en la Misa. En ese momento, el sacerdote invita a los presentes a orar para que Dios bendiga la ceniza que es colocada en la frente como signo de penitencia, en ese momento les dice "polvo eres y en polvo te convertirás".

La Cuaresma es un periodo que antecede a la celebración de la Pascua y tiene una duración aproximada de seis semanas. En Estados Unidos, al igual que en otros países, las comunidades católicas organizan misas y actividades religiosas especiales durante esta temporada.

