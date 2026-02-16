Marco Rubio hace importante anuncio sobre visa: “No es un derecho”
El secretario Marco Rubio dio un contundente mensaje en torno a las visas para entrar a Estados Unidos y advirtió que pueden retirarlas
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dio un mensaje importante hoy 16 de febrero 2026 con respecto a las visas y aseguró que no son un derecho, incluso, explicó en qué momento pueden quitarse.
Este lunes, Rubio estuvo en una conferencia conjunta con Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, para hablar con la prensa.
¿Siguen redadas en Estados Unidos?
La semana pasada, Tom Homan, el zar fronterizo de Donald Trump, anunció el fin a los operativos contra inmigrantes en Minnesota y habló sobre las redadas en Estados Unidos.
De acuerdo con el enviado de Trump a Minnesota, las redadas en otras ciudades de Estados Unidos continuarán, a pesar de la salida de agentes de ICE en Minnesota.
Tom Homan aseguró que Trump encargó las deportaciones y por ello se llevarán a cabo.
Lo anterior coincide con las declaraciones del director de ICE, Todd Lyons, quien durante su comparecencia en el Congreso aseguró que las redadas masivas fueron encargo de Trump y reveló la cifra de cuántas personas han sido deportadas.
¿Qué dijo Marco Rubio sobre las visas?
Durante la conferencia de prensa conjunta con Viktor Orbán, Marco Rubio dio un mensaje contundente en torno a las visas para ingresar a Estados Unidos.
Lo he dicho repetidamente. No sé por qué a algunos les cuesta tanto comprenderlo. Nadie tiene derecho a obtener un visado.Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU
El secretario de Estado de Estados Unidos enfatizó en que “no hay un derecho constitucional a la visa. Es el permiso para entrar a nuestro país, como visitante”.
Además, aseguró que si una persona con visa entra a Estados Unidos, ya sea como turista o estudiante “y realiza actividades contrarias a los intereses nacionales de los Estados Unidos, le retiraremos el visado. Y una vez haciendo eso muy probablemente no vamos a regresarte tu visa”.