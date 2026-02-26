Noticias Un refugiado casi ciego murió en Buffalo: ¿Qué sabemos del caso donde involucran a agentes de CBP? Nurul Amin Shah Alam, originario del estado de Rakáin (Myanmar), fue encontrado sin vida la noche del martes 25 de febrero de 2026 en Buffalo, Nueva York, pocos días después de haber sido liberado bajo custodia federal

La muerte de Nurul Amin Shah Alam, refugiado rohingya de 56 años con discapacidad visual y originario del estado de Rakáin ( Myanmar), ha generado conmoción e indignación. El hombre fue encontrado sin vida la noche del martes 25 de febrero de 2026 en Buffalo, Nueva York, pocos días después de haber sido liberado bajo custodia federal.

Hallan sin vida a Nurul Amin Shah Alam

Agentes del distrito B de la Policía de Buffalo localizaron el cuerpo tras responder a una llamada al 911 la noche del martes en Perry Street, cerca del KeyBank Center. De acuerdo con el medio local The Buffalo News, el médico forense del condado de Erie confirmó su identidad el miércoles 25 de febrero de 2026 y notificó a la familia.

La autopsia determinó que la causa de muerte estuvo relacionada con su estado de salud. Las autoridades descartaron hipotermia y homicidio, aunque detectives de homicidios continúan investigando las circunstancias y la cronología de los hechos.

¿Por qué lo abandonaron en la cafetería?

Shah Alam había sido reportado como desaparecido desde el jueves 19 de febrero de 2026, día en que fue liberado tras el pago de una fianza de 5.000 dólares. Según la Oficina del Sheriff del Condado de Erie, ese mismo día se notificó a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, que acudió al centro de detención antes de que concluyera el proceso de excarcelación.

Según The Buffalo News, agentes federales trasladaron a Shah Alam -casi ciego, con problemas de movilidad y sin dominio del inglés- a un restaurante Tim Hortons en Niagara Street, considerado por la agencia como un “lugar cálido y seguro” cercano a su última dirección conocida. El cuerpo fue hallado cinco días después, a seis kilómetros del establecimiento.

¿Muerte de

Nurul Amin Shah Alam fue negligencia?

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ( CBP, por sus siglas en inglés) afirmó que el hombre no mostraba signos de angustia ni requería asistencia especial. Sin embargo, el fiscal del condado de Erie, Michael J. Keane, aseguró que su oficina esperaba que permaneciera detenido hasta su sentencia prevista para el mes siguiente y que desconocía su liberación hasta el día posterior a su muerte.

Según información difundida por CNN, un portavoz de la CBP explicó que, tras verificar los datos, los agentes concluyeron que Shah Alam había ingresado a Estados Unidos como refugiado el 24 de diciembre de 2024, por lo que “no estaba sujeto a deportación”.

Autoridades locales y federales han solicitado investigaciones exhaustivas. El alcalde de Buffalo, Sean Ryan, calificó el caso como una “muerte evitable” y cuestionó el proceder federal.

"Buffalo se ha distinguido por ser una ciudad que recibe a los refugiados y que sostiene que el Gobierno debe salvaguardar la dignidad humana, no ponerla en riesgo. Sin embargo, ese principio elemental no fue respetado por la CBP... La muerte evitable de Nurul Amin Shah Alam es profundamente inquietante y representa una grave negligencia del deber por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos", afirmó Ryan.

¿Por qué detuvieron al refugiado casi ciego?

Shah Alam había sido detenido hace un año, el 15 de febrero de 2025, tras un altercado con la policía. Inicialmente enfrentó cargos graves por robo, agresión, y daños criminales que luego fueron reducidos a delitos menores, según la Fiscalía del Condado de Erie.

El refugiado casi ciego permaneció casi un año en el Centro de Detención del Condado de Erie antes de declararse culpable el 9 de febrero de 2026, pocos días antes de su liberación. El caso continúa bajo investigación en medio de crecientes cuestionamientos sobre los protocolos aplicados y la responsabilidad institucional en los hechos que precedieron su muerte.

