Frontera EEUU México Operativo de CBP en la frontera con México: Incautan serpientes y detienen a conductor de camión La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza descubrió casi 40 serpientes pitón que eran llevadas ocultas de contrabando hacia México en un camión de mercancía.

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La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ( CBP, por sus siglas en inglés) anunció este martes 17 de marzo de 2026 que detectó la exportación ilegal de 39 serpientes pitón en la frontera sur, cuando eran transportadas de contrabando hacia México a través de la aduana de Laredo, en Texas.

La incautación ocurrió el 5 de marzo en el Puente de Comercio Internacional, en la frontera en la ciudad texana, donde los oficiales de aduanas inspeccionaron un camión Peterbilt modelo 2021 que viajaba a México.

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El informe de CBP señala que durante la revisión, los oficiales descubrieron las 39 serpientes pitón escondidas en un camión. Los animales fueron hallados después de que el conductor del vehículo había declarado que no transportaba ningún producto prohibido.

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Los animales estaban envueltos en bolsas blancas con dibujos infantiles.

Multan a chofer que llevaba las serpientes

Agentes del Servicio de Pesca y Vida Silvestre tomaron la custodia de los animales, que debido a su condición fueron transportadas a "un ambiente controlado", informó la Oficina de Aduanas.

Al conductor del camión se le impuso una multa de casi 35,000 dólares por violación de las normas de exportación, mientras que el camión fue incautado por las autoridades.

La Oficina de Aduanas recuerda que "la exportación de reptiles vivos desde Estados Unidos a México exige el cumplimiento de varias normativas estadounidenses e internacionales".