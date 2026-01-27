Ice Jefes migratorios y de protección fronteriza comparecerán en el Senado el 12 de febrero, tras actuar de ICE El senador republicano Rand Paul citó a comparecer a los jefes dela seguridad migratoria y fronteriza en medio del polémico actuar de agentes de ICE durante operativos contra inmigrantes.

Los titulares de las principales agencias de control de la inmigración de Estados Unidos y de protección fronteriza fueron convocados a acudir a una audiencia pública en la comisión de Seguridad Nacional en e l Senado.

Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Rodney Scott, jefe de la Patrulla Fronteriza (CBP), y Joseph Edlow, director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), comparecerán en una audiencia pública en el Senado.

¿Cuándo será la comparecencia de los jefes de migración?

De acuerdo con el senador Rand Paul, líder republicano de la Comisión de Seguridad Nacional en el Senado, los jefes de control de inmigración y seguridad fronteriza, acudirán el próximo 12 de febrero, así lo informó en su cuenta de X, luego de que ayer les hiciera la invitación en sus redes sociales.

Hoy, hago un llamado a los jefes de ICE, CBP y USCIS para que testifiquen ante el Comité de Seguridad Nacional.



Este martes, confirmó que los tres aceptaron acudir al Senado, y agradeció a la secretaria de Seguridad Nacional.

Update: All three have agreed to testify on Thursday, February 12. Thank you to @Sec_Noem for making this happen. https://t.co/ImEHFXOE2Q — Senator Rand Paul (@SenRandPaul) January 27, 2026



La comisión de Seguridad Nacional busca que en dicha audiencia se informe sobre el presupuesto asignado por el Congreso a dichas agencias y que se utilice adecuadamente.