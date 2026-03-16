CBP El rostro de la “Máquina Verde”: Greg Bovino anuncia su retiro A los 55 años, y tras tres décadas de servicio federal, Gregory Kent Bovino se prepara para colgar el uniforme a finales de marzo. El exjefe de la Patrulla Fronteriza del sector de El Centro, California, se despide como una de las figuras más visibles y controvertidas de la administración actual, marcado por el traslado de tácticas fronterizas a las grandes metrópolis de Estados Unidos.

Video Greg Bovino anuncia su jubilación tras su salida de la Patrulla Fronteriza y actividades con ICE

Originario de Carolina del Norte y de raíces ítalo-estadounidenses, Bovino se formó en conservación de recursos naturales antes de ingresar a la Academia en 1996. En el rigor del límite fronterizo con México, su carrera dio un giro drástico bajo la actual administración del presidente Donald Trump. Por primera vez en 30 años, Bovino salió de su sector para encabezar operativos en el interior del país, asumiendo un rol que él mismo definió con contundencia:

Ahora somos lo que yo llamo quiebra-santuarios. Ya no hay santuarios Greg Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza.



Bajo el respaldo de la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien llegó a describirlo como el “comandante general en jefe”, Bovino ha liderado despliegues en Chicago (Operación “Midway Blitz”), Charlotte, Nueva Orleans y Boston.

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El estilo y la polémica

Bovino no es un agente convencional. Ganó popularidad cuando vistió un abrigo de lana verde militar hasta los tobillos; es de los pocos oficiales federales que muestra su rostro ante la prensa. En sus redes sociales, suele comparar a su equipo —la “máquina verde”— con elementos de Star Wars, acompañando sus mensajes con música de heavy metal y la frase “que la fuerza esté contigo”.

Sin embargo, su gestión ha sido duramente criticada por figuras políticas y organismos civiles:

Gavin Newsom, gobernador de California, comparó su indumentaria con uniformes históricos de las S.S.

Se le vincula con incidentes mortales, incluyendo la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante operaciones migratorias masivas en Minnesota.

Ha defendido el “uso de la fuerza necesaria” en redadas que han incluido tácticas a caballo en parques públicos y la extracción forzosa de familias de sus vehículos.

Minneapolis

Sus últimas semanas de servicio han estado marcadas por la tensión ante lo ocurrido en las Ciudades Gemelas (Minneapolis y Saint Paul) en el mes de enero pasado. En medio de climas extremos y nevadas, Bovino fue captado liderando redadas en barrios del norte de Minneapolis y utilizando gases dispersores contra manifestantes. La controversia alcanzó su punto máximo tras un incidente donde agentes federales dispararon contra Alex Pretti, el 23 de enero pasado. Pretti era un enfermero que grababa el avance de la caravana de seguridad.