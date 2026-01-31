Kristi Noem

Trump limita intervención de agentes federales del DHS en protestas de ciudades demócratas

El presidente Donald Trump ordenó a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que no se envíe a agentes de seguridad durante las protestas y disturbios que se registran en varias ciudades demócratas en donde se manifiestan contra ICE.

Video Manifestantes en Los Ángeles exigen la salida de ICE de las ciudades de EEUU

He instruido a la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que bajo ninguna circunstancia participaremos en las protestas o disturbios de varias ciudades demócratas mal administradas, a menos que nos soliciten ayuda
Donald Trump, presidente de EEUU


Tras las jornadas de protestas en estados demócratas, en donde han exigido el retiro de los agentes federales de inmigración, tras los tiroteos que han cobrado la vida de dos ciudadanos estadounidenses, ahora el presidente anunció que no intervendrán elementos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

No obstante, afirmó que protegerán edificios federales que están siendo vandalizados por los manifestantes, a quienes calificó como "lunáticos" "agitadores" e "insurrectos altamente pagados".

Donald Trump lanza advertencia

En ese sentido, Donald Trump advirtió a los manifestantes que los agentes de la Patrulla Fronteriza serán "muy enérgicos" en la protección de la propiedad del Gobierno Federal.

No se permitirá escupir en la cara a nuestros oficiales, no se darán puñetazos ni patadas a los faros de nuestros vehículos, ni se lanzarán piedras ni ladrillos a nuestros vehículos ni a nuestros Guerreros Patriotas. De ser así, esas personas sufrirán consecuencias iguales o mayores.
Donald Trump, presidente de EEUU

Además informó a los gobiernos locales comandados por los demócratas que la Federción no se hará cargo de la protección de sus edificios gubernamentales, sino que serán ellos quienes deban proteger las propiedades estatales y locales.

Criticó que la noche del viernes 30 de enero, manifestantes irrumpieron en un edificio federal en Eugene, Oregon, en donde causaron graves daños y "acosaron" a trabajadores, sin que la policía local interviniera.

¡No permitiremos que esto vuelva a suceder! Si los gobiernos locales no pueden controlar a los insurrectos, agitadores y anarquistas, acudiremos de inmediato al lugar donde se solicite dicha ayuda y nos encargaremos de la situación con gran facilidad.
Donald Trump, presidente de EEUU


Esto ocurre luego de que el viernes pasado, se registraron manifestaciones multitudinarias en varias ciudades de Estados Unidos, en donde critican las acciones de ICE y exigen justicia por los asesinatos de los estadounidenses Renee Good y Alex Pretti, a manos de agentes federales.

