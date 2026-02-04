Noticias

Dan nuevos detalles sobre la construcción del muro fronterizo: esto dijo Kristi Noem

Acompañada por Michael Banks, jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP, por sus siglas en inglés), así como por otros funcionarios federales, Kristi Noem señaló que el Plan de Seguridad en la Frontera continúa en marcha

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
Video Kristi Noem: "Se acabó el mensaje de que cualquiera podía entrar a EEUU libremente y sin ley"

Durante una conferencia de prensa realizada en Nogales, Arizona, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, abordó temas relacionados con el muro fronterizo entre Estados Unidos y México.

En el encuentro, habló sobre las funciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), así como del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Refuerzan estrategia de seguridad en la frontera con tecnología

Banks afirmó que continuarán con la construcción del muro a lo largo de toda la frontera, el cual contará con la tecnología necesaria y con patrullas para reforzar la seguridad, y añadió que la noche anterior pasaron varias horas escuchando a los agentes para tomar en cuenta sus puntos de vista.

“Vamos a continuar para construir este muro y construirlo por toda la frontera y vendrá con toda la tecnología necesaria y las patrullas. Anoche estuvimos varias horas escuchando a los agentes”, afirmó Banks.

Asimismo, la funcionaria agradeció el respaldo del zar fronterizo, Tom Homan, en el seguimiento a las peticiones realizadas por el presidente Donald Trump en materia migratoria y de seguridad.

Reconocimiento al presidente Trump

Noem elogió a Trump por lo que calificó como su determinación y compromiso con la seguridad fronteriza. La funcionaria le atribuyó el impulso decisivo para continuar con la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México, como parte de la estrategia para fortalecer el control migratorio.

“Agradecemos al presidente Trump su valentía y el amor que demostró por este país al hacer lo correcto. Le dijo al pueblo estadounidense que necesitábamos un muro, y lo tenemos: un muro enorme y hermoso, que incluso el presidente Trump quiso pintar de negro para que perdurara”, expresó la secretaria de Seguridad Nacional.

Durante la conferencia, Noem reafirmó la postura del gobierno estadounidense respecto a la seguridad en la frontera sur y el papel clave de las agencias federales en la aplicación de las leyes migratorias.

Video Jefe de la Patrulla Fronteriza confirma expansión del muro y asegura que la frontera está blindada
NoticiasEstados UnidosFrontera MéxicoControl de Inmigración y Aduanas (ICE)CBPKristi Noem

