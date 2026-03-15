CBP Sentencian a exoficial de la CBP por traficar drogas y a personas en la frontera Manuel Pérez Jr. aprovechó su puesto para permitir la entrada ilegal de migrantes y la llegada de cocaína a los Estados Unidos, por lo que deberá pasar una década en prisión.

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Un exagente de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) fue condenado a 10 años de prisión federal por su participación en una red de tráfico de drogas, contrabando de migrantes y corrupción, informó un tribunal federal en El Paso, Texas.

De acuerdo con documentos del tribunal federal del Distrito Oeste de Texas, el exoficial identificado como Manuel Pérez Jr. se declaró culpable el 9 de octubre de 2025 de tres cargos: conspiración para poseer y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, conspiración para introducir migrantes indocumentados en Estados Unidos con fines de lucro y soborno a un funcionario público.

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La sentencia fue dictada apenas el 2 de marzo por la jueza federal Kathleen Cardone: 120 meses de prisión por los cargos de narcotráfico y soborno, y 60 meses por el delito de tráfico de personas; aunque las condenas se cumplirán de manera simultánea, por lo que la pena total será de 10 años.

Tras salir de prisión, Manuel Pérez Jr., quien tenía 33 años al declararse culpable, deberá permanecer cinco años bajo libertad supervisada por el cargo más grave y tres años por los otros delitos, periodos que también se cumplirán al mismo tiempo.

Según documentos del Departamento de Justicia, el esquema criminal del exagente operó entre el 21 de diciembre de 2023 y el 5 de febrero de 2025, tiempo durante el cual utilizó su puesto en la CBP para facilitar el contrabando.

Durante el caso, los fiscales sostuvieron que Pérez aprovechaba su posición como oficial para permitir el ingreso de vehículos utilizados por redes de tráfico de personas en el cruce Paso del Norte, en la frontera entre Estados Unidos y México.

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¿Cuántos migrantes traficó el exagente a Estados Unidos y cuánto dinero ganó?

Como parte de la sentencia, el tribunal ordenó confiscar a Manuel Pérez Jr. bienes vinculados y generados con las actividades ilegales que realizó, como una silla de masaje, joyería, un reloj Rolex y unos 3 mil 880 dólares en efectivo; además de imponerle una multa de 200 mil dólares, equivalente a las ganancias obtenidas por traficar drogas y a personas.

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También, el sentenciado deberá pagar una cuota especial de 300 dólares, aunque fue eximido de otras sanciones económicas por falta de recursos. El juez recomendó, además, que cumpla su condena en un centro médico federal debido a necesidades de salud que presenta.

Pérez fue arrestado en el cruce fronterizo Paso del Norte, donde habría permitido desde diciembre de 2023 que una camioneta Nissan Pathfinder gris cruzara repetidamente la frontera para transportar migrantes indocumentados a cambio de dinero. El vehículo con personas sin documentos volvió a pasar por el puerto de entrada a los Estados Unidos en enero, mayo y agosto de 2024.

Las autoridades señalaron que el exagente aceptó más de 700 mil dólares en sobornos, además de los artículos de lujo confiscados. En total, habría facilitado el ingreso irregular de más de 250 migrantes y participado en una conspiración para distribuir más de 32 kilogramos de cocaína, que terminaron en Carolina del Norte y Luisiana.