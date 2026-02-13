Noticias Arrestan en California a migrante que debía más de 20 mil dólares a un cártel por cruzar ilegalmente a EEUU La deuda con la organización criminal seguía vigente, ya que el pago exigido por los traficantes no terminó con el cruce, sino que se convirtió en una presión constante incluso dentro de territorio estadounidense

El cruce irregular hacia Estados Unidos suele presentarse como el final de un trayecto peligroso, pero para algunos migrantes el verdadero problema comienza después.

Así lo dejó ver un caso reciente informado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), que reveló la detención de un hombre en California con una deuda pendiente con un cártel.

Deuda con cártel no termina al cruzar la frontera

De acuerdo con la CBP, agentes de la Patrulla Fronteriza arrestaron a dos inmigrantes indocumentados en Encinitas, California. Uno de ellos fue vinculado a un cártel y contaba con antecedentes por agresión con arma mortal.

El individuo declaró que había cruzado la frontera aproximadamente tres años antes y que el costo del contrabando superó los 20 mil dólares.

A pesar del tiempo transcurrido, la deuda con la organización criminal seguía vigente, ya que el pago exigido por los traficantes no terminó con el cruce, sino que se convirtió en una presión constante incluso dentro de territorio estadounidense.

CBP lanza advertencia ante tratos con cárteles

La CBP difundió el caso a través de su cuenta oficial en la red social X, con un mensaje directo dirigido a quienes consideran ingresar ilegalmente a Estados Unidos. La advertencia subraya que los cárteles no muestran interés por la seguridad o estabilidad de quienes transportan, y que las deudas impuestas pueden prolongarse durante años.

Este tipo de testimonios deja ver los riesgos que enfrentan los migrantes: desde la detención por autoridades estadounidenses hasta la amenaza económica y personal de los grupos criminales que financian el cruce.

Vigilancia migratoria cada vez más estricta

El episodio se produce en medio de un aumento de arrestos y expulsiones de migrantes en Estados Unidos; las autoridades han reportado cientos de miles de detenciones en el último año.

Recientemente, el director del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Todd Lyons, informó que durante el primer año del segundo periodo presidencial de Donald Trump, más de 475 mil migrantes ilegales fueron arrestados y expulsados.

Casos como el de el hombre arrestado en California muestran que quienes cruzan ilegalmente no solo enfrentan deudas con redes criminales, sino también una vigilancia migratoria cada vez más estricta.