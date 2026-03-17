Texas Persecución en Laredo, Texas, culmina con 6 personas detenidas, incluyendo un acusado por tráfico de personas Una persecución a alta velocidad de un vehículo sospechoso en Laredo, Texas, culminó con la detención de 6 personas y un acusado por tráfico de inmigrantes, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

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Una persecución a alta velocidad en la ciudad fronteriza de Laredo, en Texas, terminó sin heridos cuando agentes de Protección Fronteriza en tierra y en la rama de operaciones aérea detuvieron un vehículo sospechoso de transportar inmigrantes indocumentados, reportó la Oficina de Aduanas (CBP) este lunes.

"La Patrulla Fronteriza y la Subdivisión Aérea de Laredo de Operaciones Aéreas y Marítimas unieron fuerzas después de que un vehículo sospechoso, repleto de lo que se determinó que eran migrantes indocumentados, se negara a detenerse" indicó CBP.

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El relato de la agencia de seguridad de las fronteras señala que luego de la persecución fueron detenidas seis personas, "entre ellas una mujer embarazada y un menor".

También se informó que "el conductor se enfrenta a graves cargos por tráfico ilegal tras haber transportado a personas en el maletero".

Una imagen compartida en redes sociales por CBP muestra a un hombre adulto dentro del maletero del vehículo involucrado.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), adscrita a las Naciones Unidas, apunta que "el tráfico de personas es una de las actividades ilícitas más rentables. Recientemente, se ha calculado que los ingresos de los contrabandistas que trafican con migrantes de América Latina y el Caribe hacia los Estados Unidos fueron de casi 7,000 millones de dólares por año".

La OIM explica que para los grupos del crimen organizado, "el tráfico ilícito de migrantes a través de las fronteras es normalmente una actividad de 'bajo riesgo y alta rentabilidad'".