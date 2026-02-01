Noticias

Karoline Leavitt defiende política migratoria de Trump con respaldo total a ICE y Patrulla Fronteriza

Reiteró que el mandatario cumplirá el compromiso asumido con los votantes al iniciar su segundo periodo presidencial, enfocado en la deportación de inmigrantes indocumentados con antecedentes delictivos

N+ Univision
En medio de la creciente polémica por las leyes migratorias y los operativos considerados violentos por diversos sectores, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, salió en defensa de la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La funcionaria aseguró que la administración federal brindará un respaldo total al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y a la Patrulla Fronteriza.

Trump cumplirá promesa sobre deportaciones

Durante una entrevista en Fox News el domingo 1 de febrero de 2026, Leavitt reiteró que el mandatario cumplirá el compromiso asumido con los votantes al iniciar su segundo periodo presidencial, enfocado en la deportación de inmigrantes indocumentados con antecedentes delictivos.

La portavoz subrayó que el presidente Trump no se apartará de la promesa hecha a los casi 80 millones de ciudadanos que lo respaldaron en las urnas. Según explicó, la prioridad del gobierno es aplicar la ley y garantizar la seguridad nacional mediante el cumplimiento estricto de las normas migratorias vigentes.

“El presidente Trump nunca flaqueará en el compromiso que asumió con los casi 80 millones de estadounidenses que votaron por él de deportar a los delincuentes inmigrantes ilegales que violaron las leyes de nuestro país para llegar aquí”, afirmó Leavitt.

ICE y Patrulla Fronteriza como “verdaderos patriotas”

La secretaria de prensa también destacó el papel de los agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza, a quienes calificó como “verdaderos patriotas”. Karoline Leavitt enfatizó que ambos cuerpos necesitan respaldo institucional y respeto por la labor que desempeñan en el control migratorio.

Leavitt criticó a los sectores políticos que, a su juicio, han contribuido a estigmatizar a estas agencias federales. “El ICE y la Patrulla Fronteriza necesitan respeto. Los demócratas deben aceptar dejar de demonizarlos”, señaló.

Con las recientes declaraciones de Leavitt, la Casa Blanca reafirma su postura firme en materia migratoria y deja claro que la actual administración mantendrá su apoyo a las fuerzas encargadas de la aplicación de las leyes de inmigración en Estados Unidos.

