Departamento de Seguridad Nacional ¿Qué demandan los demócratas en el Senado para aprobar fondos al Departamento de Seguridad Nacional? Te explicamos en 5 puntos Un cierre parcial del gobierno federal es posible si no sale adelante la votación en el Senado para aprobar fondos que permitan seguir operando al Departamento de Seguridad Nacional y varias agencias.

Video Juez federal bloquea arrestos y detenciones de refugiados en Minnesota

Donald Trump enfrenta el riesgo de volver a tener un cierre del gobierno en este segundo mandato a partir del próximo sábado 31 de enero en medio de las protestas por la muerte del enfermero Alex Pretti, tiroteado por agentes federales el sábado pasado en Minneapolis, evento que ha unido a los demócratas en contra de facilitar financiación a la dura política de inmigración del mandatario republicano.

Este jueves se espera que el Senado sesione para votar un paquete legislativo que incluye la aprobación de fondos para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y varias de sus agencias, como la Patrulla Fronteriza o el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que están en el ojo del huracán por su actuación en las redadas antimigratorias en Minnesota.

Te explicamos en 5 puntos clave el punto en el que se encuentra la discusión.

1.

Demócratas vs. más financiamiento al DHS

Los demócratas en el Senado se han posicionado públicamente para rechazar la ley, negándose a dar mayor financiamiento al DHS y agencias como ICE que, consideran algunos congresistas, causan terror entre la población o se desempeñan sin rendir cuentas ante el legislativo.

Y debido a la necesidad republicana de que los demócratas aporten votos en el Senado para aprobar el paquete legislativo, estos últimos están presionando con una lista de demandas al gobierno de Donald Trump para apoyar cualquier financiamiento.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, ya dejó claro el tono negociador de los demócratas:

Permítanme ser claro: hasta que ICE sea controlado y reformado adecuadamente, el proyecto de ley de financiación del DHS no tendrá los votos necesarios para aprobarse en el Senado



Los demócratas están pidiendo a la Casa Blanca que "ponga fin a las patrullas itinerantes" en las ciudades, que coordine con las fuerzas del orden locales las detenciones de inmigrantes, que establezca un código de conducta aplicable para que los agentes rindan cuentas cuando violen las normas y exija que los agentes "se quiten las máscaras, se pongan cámaras corporales" y lleven una identificación adecuada, como es habitual en las fuerzas del orden.

"El pueblo estadounidense apoya a las fuerzas del orden, apoya la seguridad fronteriza, pero no apoya que el ICE aterrorice nuestras calles y mate a ciudadanos estadounidenses", afirmó Schumer.

2.

Críticas a las agencias federales desde el Senado

Tras la muerte de Alex Pretti, distintas voces demócratas se niegan a respaldar el financiamiento para el DHS. La senadora Maggie Hassan, de New Hampshire, dijo este lunes que votaría "en contra de seguir adelante con el proyecto de ley de esta semana para financiar el Departamento de Seguridad Nacional porque ICE necesita cambiar significativamente la forma en que se conduce, y el Congreso debería hacer todo lo posible para asegurarse de que eso suceda".

La senadora Elizabeth Warren, electa por Massachusetts, expresó que "Trump recortó programas para hacer que el cuidado infantil sea más accesible y asequible, al tiempo que aumentó la financiación para que ICE aterrorice a las comunidades".

Y en otros mensajes en sus redes sociales advirtió que aunque "Trump prometió hacer que Estados Unidos sea un país más seguro", observa que "los ciudadanos estadounidenses están siendo asesinados a plena luz del día".

Según Warren, "las personas de color tienen miedo de que las separen de sus familias. Niños de cinco años están siendo secuestrados de las calles. Esto no ofrece mayor seguridad a nadie", por lo que considera que "el Congreso debe detener este terrorismo, no financiarlo".

El Congreso debe imponer condiciones estrictas a cualquier financiación destinada al ICE. Debemos dejar de financiar este caos y esta violencia

3. Cuáles son las agencias afectadas

Numerosos departamentos se verían afectados, entre ellos los de Defensa, Salud, Trabajo, Transporte, Vivienda y, lo que es más importante, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El senador Mark Warren, de Virginia, manifestó el miércoles que no podía "apoyar más fondos para el ICE mientras estén usando su presupuesto, ya de por sí militar, para perpetrar ataques ilegales contra ciudadanos estadounidenses y personas que simplemente intentan ir a trabajar". "Necesitamos reformas serias y concretas", agregó.

"Lo que estamos diciendo es que estos agentes de ICE que actúan al margen de la ley deberían seguir las mismas reglas que sigue la policía local. Tiene que haber rendición de cuentas", señalo por su parte la senadora de Minnesota Tina Smith.

4.

Posibles maniobras legislativas

Schumer pidió a los republicanos que separen el proyecto de ley de Seguridad Nacional de los demás para evitar un cierre más amplio.

Varios senadores republicanos han dicho que estarían de acuerdo con esa solicitud de los demócratas para seguir debatiendo, y aprobar los demás proyectos de ley del paquete. Pero era poco probable que los demócratas encontraran un amplio apoyo del Partido Republicano para sus demandas sobre el ICE.

El senador de Carolina del Norte Thom Tillis dijo que está de acuerdo con separar los proyectos de ley, pero se opuso a la propuesta de los demócratas de exigir a los agentes de inmigración que se quiten la máscara y muestren sus rostros, aunque culpó a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por decisiones que, según él, están "mancillando" la reputación de la agencia.

"En cuanto a las máscaras, realmente no estoy de acuerdo", dijo Tillis, y agregó:

Hay mucha gente maliciosa por ahí que te toma una foto de la cara y, antes de que te des cuenta, tus hijos, tu esposa o tu esposo están siendo amenazados en tu propia casa. Y esa es la realidad del mundo en el que vivimos



El senador republicano John Cornyn, de Texas, dijo que "lo que ocurrió durante el fin de semana es una tragedia" pero que los demócratas no deberían castigar a los estadounidenses con un cierre y una "maniobra política".

5. ¿Demócratas en la Casa Blanca?

No había claridad sobre si Trump consideraría las exigencias demócratas. La Casa Blanca había invitado a algunos demócratas a una reunión para comprender mejor sus posiciones y evitar un cierre parcial del gobierno, según informó un alto funcionario.

Por otra parte, los republicanos de la Cámara de Representantes han dejado claro que no quieren ningún cambio en el proyecto de ley que han aprobado.