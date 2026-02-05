Inmigración Trump nombra a 33 nuevos jueces de inmigración, la mayoría son exmilitares, y busca a más "jueces de deportación" El Departamento de Justicia contrató a 33 nuevos jueces de inmigración, incluidos 27 temporales, mientras el gobierno del presidente Donald Trump busca nuevos perfiles. Prácticamente, la mitad de los juzgadores permanentes tienen antecedentes militares.Prácticamente,

El Departamento de Justicia contrató a 33 nuevos jueces de inmigración, incluidos 27 temporales, después de despedir o expulsar a cientos de juzgadores, mientras el gobierno del presidente Donald Trump busca nuevos "jueces de deportación", como él los llama.

La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia informó que los nuevos jueces de inmigración prestaron juramento este jueves 5 de febrero, luego de la contratación en octubre de 36 jueces de inmigración, incluidos 25 temporales.



Los nuevos jueces servirán en tribunales de inmigración en los estados de Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Maryland, Massachusetts, Nebraska, Nueva York, Texas, Utah, Virginia y Washington.

Después de cuatro años de prácticas de contratación de la administración Biden que socavaron la credibilidad e imparcialidad de los tribunales de inmigración, este Departamento de Justicia continúa restaurando la integridad de nuestro sistema de inmigración y se enorgullece de dar la bienvenida a estos talentosos jueces de inmigración para que se unan a nuestra misión de proteger la seguridad nacional y la seguridad pública



Así lo anunció un portavoz del Departamento de Justicia.

Mayoría de exjueces, con antecedentes militares

De acuerdo con la agencia Reuters, informó que prácticamente la mitad de los nuevos jueces permanentes tienen antecedentes militares, mientras que en el caso de los jueces temporales son el 100 %, por lo que pueden servir hasta seis meses.

En septiembre pasado, el Pentágono indicó que los abogados militares y civiles que trabajan para el Departamento de Defensa de Estados Unidos servirían temporalmente como jueces de inmigración.

Más de 100 jueces despedidos

Más de 100 jueces de inmigración de aproximadamente 700 han sido despedidos o expulsados desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, según la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, una medida que, según la organización, ha agotado el número de jueces disponibles para manejar un aumento en los casos en medio de arrestos y deportaciones de inmigrantes indocumentados.

Los tribunales de inmigración enfrentan una acumulación de alrededor de 3.2 millones de casos al 31 de diciembre, según datos de Mobile Pathways.

Bajo el gobierno de Trump, miles de inmigrantes que en el pasado habrían sido elegibles para ser liberados bajo fianza han sido sometidos a detención obligatoria después de que la Junta de Apelaciones de Inmigración emitiera en septiembre pasado un fallo que reinterpretaba un estatuto clave de una manera que cientos de jueces en tribunales federales han dictaminado que es incorrecta.

