¿Cómo impacta el cierre del gobierno 2026 en la inmigración?

Se espera que el cierre sea breve y concluya con una votación programada para el lunes

N+ Univision y Agencias
Video Afectaciones del cierre de gobierno en Georgia

Estados Unidos entró a la medianoche de este sábado 31 de enero en una nueva parálisis presupuestaria, conocida como shutdown, luego de que el Congreso no lograra aprobar a tiempo una extensión de los fondos federales. Aunque se espera que el cierre sea breve y concluya con una votación programada para el lunes, la medida vuelve a evidenciar las tensiones políticas en Washington y sus efectos inmediatos en la vida pública del país.

Este nuevo cierre parcial del gobierno ocurre apenas meses después del shutdown más largo de la historia reciente, registrado entre octubre y noviembre del año pasado. Como en episodios anteriores, la falta de acuerdo entre el Senado, la Cámara de Representantes y la Casa Blanca impide la liberación de nuevos recursos, lo que obliga a suspender o limitar numerosas funciones federales.

¿Qué pasa ante el cierre del gobierno?

Entre los impactos más visibles de un cierre de gobierno se encuentra la afectación directa a los trabajadores federales. Cientos de miles de empleados entran en furlough, es decir, quedan suspendidos temporalmente sin goce de sueldo, mientras que los considerados esenciales continúan laborando sin recibir pago hasta que se restablezca la financiación.

La experiencia del último shutdown dejó consecuencias significativas. La Administración Federal de Aviación (FAA) redujo el tráfico aéreo en al menos 40 aeropuertos del país debido a la escasez de controladores aéreos, y agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) trabajaron durante semanas sin salario, lo que derivó en retrasos, cancelaciones y caos en decenas de terminales aéreas.

¿Cómo afecta a la inmigración un cierre de gobierno?

En materia de migración, uno de los efectos más relevantes fue la suspensión del sistema E-Verify, herramienta utilizada por empleadores para comprobar el estatus migratorio de los trabajadores. Aunque algunos servicios migratorios continúan operando al ser considerados esenciales, los retrasos y la incertidumbre afectan tanto a solicitantes como a empleadores.

Además, decenas de edificios federales, museos y monumentos nacionales cerraron al público o funcionaron con personal mínimo, impactando al turismo y a las economías locales.

¿Qué es un cierre del Gobierno?

Un shutdown ocurre cuando el Congreso y el presidente no alcanzan un acuerdo presupuestario, lo que activa la Ley Antideficiencia de 1884, que prohíbe al gobierno gastar sin autorización legislativa. Mientras republicanos y demócratas se culpan mutuamente, millones de personas permanecen a la expectativa de una pronta solución.

