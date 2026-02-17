Renuncia ¿Quién es Tricia McLaughlin y por qué renunció como vocera del DHS? La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dejó el cargo en medio de críticas por las redadas migratorias del gobierno de Donald Trump, controversias públicas y señalamientos por un presunto conflicto de interés.

Video Tricia McLaughlin, portavoz clave del DHS y defensora de las deportaciones de Trump, dejará su cargo

Este martes 17 de febrero se informó la renuncia de Tricia McLaughlin, una de las principales defensoras de las políticas migratorias del presidente Donald Trump, como portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) encabezado por Kristi Noem.

La salida de McLaughlin se da en un contexto de críticas reiteradas a las redadas antiinmigrantes, seguida de un artículo del Wall Street Journal sobre el desgaste del DHS, de acuerdo con Politico, que reportó primero sobre la dimisión.

En un posicionamiento oficial a NPR, la dependencia en la que trabajó dijo que la renuncia ya se había previsto desde diciembre pasado, pero se retrasó tras lo ocurrido a principios de año en Minneapolis, donde un agente de ICE mató a Renée Good, en medio de protestas contra la agencia.

Ese plazo se prolongó porque después sucedió el caso de Alex Pretti, quien igual fue asesinado durante los operativos contra migrantes en la ciudad de Minnesota.

El medio Axios informó que el DHS planea reemplazar a McLaughlin con Lauren Bis, su adjunta, quien será promovida a secretaria adjunta de asuntos públicos.

Ha enfrentado duras críticas de legisladores demócratas y grupos de derechos civiles por sus declaraciones públicas. Se le acusa de calificar a las víctimas de Minneapolis como "terroristas domésticos" antes de que concluyeran las investigaciones, afirmaciones que luego fueron contradichas por videos de testigos y evidencia judicial.

Oficialmente, no se conoce la causa principal de la renuncia, pero quedó bajo escrutinio el año pasado después de que ProPublica informara que una empresa dirigida por su esposo, Benjamin "Ben" Yoho, CEO de The Strategy Group Company, fue subcontratada para producir una campaña publicitaria para el DHS en un acuerdo de 200 millones de dólares.

McLaughlin dijo al medio que el DHS no tenía visibilidad sobre qué subcontratistas fueron seleccionados y que ella “se recusó” debido al conflicto de intereses.

Video DHS envía cancelaciones del parole humanitario



Ella es la última alta funcionaria del DHS en dejar el cargo aproximadamente un año después del inicio de la nueva administración. La subdirectora del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Madison Sheahan, anunció el mes pasado que también renunciaría a su cargo para postularse al Congreso en su natal Ohio.

¿Cuál ha sido su trayectoria?

Tricia McLaughlin se desempeñó como vocera principal del Departamento de Seguridad Nacional, la agencia encargada de temas como inmigración, control fronterizo y seguridad interior.

En el cargo de Assistant Secretary for Public Affairs, su tarea era explicar ante la prensa y la opinión pública las decisiones y acciones del DHS. Era quien respondía a cuestionamientos de medios, emitía comunicados oficiales y defendía la postura del gobierno en asuntos sensibles, especialmente en materia migratoria.

Antes de llegar a esa posición, trabajó en áreas de comunicación dentro del United States Department of State y del United States Department of the Treasury. En esos espacios participó en equipos relacionados con política exterior y medidas económicas.

También tuvo experiencia en el ámbito político. Formó parte de la campaña presidencial de Vivek Ramaswamy y colaboró con el gobernador de Ohio, Mike DeWine. Su trayectoria combina trabajo en gobierno y en estrategia de comunicación política.

Durante la administración del presidente Donald Trump, fue una de las voces más visibles del DHS. En un contexto de fuerte debate sobre inmigración y deportaciones, su papel consistió en presentar la posición oficial y responder a críticas. Esto la colocó en el centro de discusiones públicas y revisiones de sus declaraciones.

