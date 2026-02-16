Noticias

¿Cuándo será el evento Drain the Swamp en donde estará Robert De Niro y Mark Ruffalo?

Te contamos todo sobre el evento Drain the Swamp 2026 y la razón del color verde en la vestimenta

Por:N+ Univision
El evento llamado " Drain the Swamp" reunirá a muchas celebridades y activistas políticos que están en contra de las medidas del actual gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Todos los asistentes se tendrán que vestir de verde como representación del autoritarismo. A continuación te contamos todo del evento y la razón de ese color en la vestimenta.

¿Cuándo será el evento Drain the Swamp?

Este evento se llevará a cabo el 24 de febrero 2026 en el National Press Club en Washington D. C, en un horario de 7:00 pm a 11: 00 pm, reuniendo a todo tipo de artistas de Hollywood, como activistas políticos como Jim Acosta, Robert De Niro, Mark Ruffalo, entre otros.

La convocatoria tiene como fin la reunión de voces populares para contrarrestar los abusos del gobierno de Donald Trump. Al igual que dar a conocer el descontento que se tiene con las medidas que ha tomado el mandatario estadounidense.

Video Zar de la frontera, Tom Homan aclara que se dejará una pequeña fuerza de ICE en Minnesota: Análisis

¿Por qué se vestirán de verde?

El evento “ Drain the Swamp”, organizado por DEFIANCE.org, (la cual es una plataforma de activismo digital) va en contra del clima político que se está llevando ahora en Estados Unidos. Al vestir del color verde, representan que están en contra de la política actual de una forma autoritarista, al igual tiene fin humorístico, ya que ese término de Drain the Swamp, lo popularizó Trump en su primera campaña y significa acabar con la corrupción y con los grupos de opresión.

