Real ID

Real ID: ¿Es obligatorio pagar $45 por viajes domésticos en Estados Unidos?

Para evitar más confusiones en N+ Univision te decimos qué pasa con esos 45 dólares a la hora de viajar y si es obligatorio pagarlos.

Univision picture
Univision
Video ¿Es riesgoso viajar en avión si estás en medio de un proceso migratorio? Lo investigamos

Debido a que este 1 de febrero entra en vigor el uso del TSA ConfirmID; un servicio opcional de pago emitido por la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) para poder viajar, han surgido dudas de si es necesario pagarlo, para tomar un vuelo.

Así que para evitar más confusiones en N+ Univision te decimos qué pasa con esos 45 dólares a la hora de viajar.

¿Cuándo sí es obligatorio pagar los $45 si vas a volar?

Solo debes pagar si llegas al aeropuerto, a partir de este domingo 1 de febrero de 2026, y:

No tienes un Real ID o pasaporte vigente.

Tu identificación estatal es estándar (la que dice "Not for Federal Purposes").

Deseas volar de todas formas y necesitas que la TSA verifique tu identidad mediante el sistema ConfirmID, el cual entra en vigor precisamente este 1 de febrero.

¿Cuándo no tienes que pagar los $45 si vas a viajar?

Si presentas cualquiera de los siguiente documentos en el control de seguridad, no hay que pagar esos $45:

Real ID: Tu licencia de conducir o identificación estatal con la estrella en la esquina superior.

Pasaporte: Tanto la libreta como la tarjeta de pasaporte de Estados Unidos (o pasaportes extranjeros).

De esta manera, el pago de $45 es esencialmente una tarifa por el servicio de verificación manual que debe hacer la TSA.

Y es importante señalar que pagar los $45 no garantiza que te dejen pasar. Si el sistema no logra confirmar quién eres, no podrás abordar el avión aunque hayas pagado.

Real IDInmigraciónPasaporte estadounidense Vuelo

