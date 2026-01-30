Inmigración

¿De cuánto es la demanda del Gobierno de Trump a mujer hispana? Exigen cifra histórica a Marta Alicia Ramírez

El caso de Marta Alicia Ramírez ha llamado la atención por la cifra histórica que le buscan imponer por no salir de Estados Unidos

Univision picture
Por:Univision
Un nuevo episodio relacionado con temas de inmigración ha hecho voltear los reflectores a las autoridades en Estados Unidos: El Gobierno de Donald Trump ha demandado a Marta Alicia Ramírez Veliz por varios cientos de miles de dólares, una cifra histórica, por no salir del país. Aquí, en N+ Univision te contamos los detalles.

El caso de Marta Alicia Ramírez llamó la atención, pues el medio de comunicación Político reveló que el Gobierno de Donald Trump la acusa de no abandonar Estados Unidos, lo que considera un desacato a una orden de deportación.

¿Cuánto piden que pague Marta Alicia Ramírez?

El caso de Marta Alicia Ramírez acaparó la atención tanto en redes sociales como en medios de comunicación.

Una de las dudas que han surgido en torno al caso es la cantidad de dólares que le impusieron como sanción.

Según la demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Richmond, Virginia, el Departamento de Justicia señala que Marta Alicia Ramírez “adeuda” a los Estados Unidos la multa por incumplir o negarse deliberadamente a abandonar el país al 24 de abril de 2025.

Sin embargo, no se ha aclarado cuál es la nacionalidad de Marta Alicia Ramírez o hacia cuál país debía dirigirse, según la sentencia que recibió.

Video Kristi Noem se extralimitó al poner fin a las protecciones para venezolanos, según determina un Tribunal de Apelaciones

Según la demanda, la mujer hispana debe pagar 941.114 dólares más intereses, pues se le ordenó salir de Estados Unidos el 1 de julio de 2019, cuando un juez emitió una orden de deportación en su contra.

En abril de 2025, ICE notificó a Marta Alicia Ramírez la intención de multarla y le dio la opción de presentar una defensa para que no se le impusiera la multa histórica.

De acuerdo con los reportes, la mujer hispana no presentó ninguna defensa, por lo que se le deberá imponer la histórica multa.

