Centros de detención de ICE Autopsia confirma que la muerte de un inmigrante cubano bajo custodia de ICE fue un homicidio El informe de la Oficina del Médico Forense del Condado de El Paso indicó que el cuerpo de Geraldo Lunas Campos presentaba señales de forcejeo, como abrasiones en el pecho y las rodillas y hemorragias en el cuello.

Video Basura y baños sucios: denuncian malas condiciones en centro de detención para inmigrantes en Texas

Un migrante cubano que permanecía en aislamiento en un centro de detención migratoria de Texas murió después de que varios guardias lo inmovilizaran hasta que dejó de respirar. Esta fue la conclusión oficial de la autopsia, difundida el miércoles, que clasificó la muerte como un homicidio.

Geraldo Lunas Campos falleció el 3 de enero tras un enfrentamiento con el personal de seguridad. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE) aseguró que el hombre, de 55 años y padre de cuatro hijos, había intentado suicidarse y que los agentes intervinieron para salvarle la vida.

PUBLICIDAD

Sin embargo, un testigo relató a la agencia AP la semana pasada que Lunas Campos estaba esposado mientras al menos cinco guardias lo sujetaban contra el suelo, y que uno de ellos le rodeó el cuello con un brazo, apretando hasta que perdió el conocimiento.

Su muerte fue una de al menos tres registradas en poco más de un mes en Camp East Montana, un extenso complejo de tiendas instalado en el desierto dentro de los terrenos de Fort Bliss, una base del Ejército.

El informe de la Oficina del Médico Forense del Condado de El Paso indicó que el cuerpo de Lunas Campos presentaba señales de forcejeo, como abrasiones en el pecho y las rodillas, además de hemorragias en el cuello. El médico forense adjunto, Adam González, determinó que la causa del fallecimiento fue asfixia provocada por compresión en el cuello y el torso.

Según el documento, testigos vieron cómo Lunas Campos “dejaba de responder mientras era sometido físicamente por agentes del orden”. Aunque el reporte no detalla paso a paso lo ocurrido durante el forcejeo, sí menciona lesiones en el cuello, la cabeza y el torso compatibles con una inmovilización violenta. También se detectaron petequias —pequeñas manchas de sangre causadas por la rotura de capilares— en los párpados y la piel del cuello, un hallazgo frecuentemente asociado a muertes por asfixia.

El patólogo forense Victor Weedn, que revisó la autopsia a petición de AP, explicó que la presencia de petequias en los ojos respalda la conclusión de que la muerte se debió a asfixia. Este tipo de lesiones suele indicar una presión intensa sobre el cuerpo, señaló. Añadió que los hematomas podrían ser consecuencia de la sujeción física y que las lesiones en el cuello son compatibles con la presión de una mano o una rodilla.

PUBLICIDAD

La autopsia también reveló restos de antidepresivos y antihistamínicos recetados, y señaló que Lunas Campos tenía antecedentes de trastorno bipolar y ansiedad. En ningún punto se menciona un intento de suicidio.

Esta foto sin fecha, proporcionada por Jeanette Pagan López, muestra a Geraldo Lunas Campos con sus tres hijos. Lunas Campos falleció el 3 de enero de 2026 en un centro de detención de ICE en El Paso, Texas. Imagen AP

Versiones oficiales cambiantes

La primera versión de ICE, difundida el 9 de enero y sin aludir a un enfrentamiento con los guardias, afirmaba que Lunas Campos se había comportado de forma disruptiva y que fue trasladado a un área de segregación, donde se aloja a detenidos apartados del resto.

“Mientras se encontraba en segregación, el personal observó que estaba en apuros y solicitó asistencia médica en el lugar”, indicó entonces la agencia. “El personal sanitario aplicó maniobras de reanimación y pidió apoyo de los servicios de emergencia”.

Lunas Campos fue declarado muerto tras la llegada de los paramédicos.

El jueves pasado, después de que la familia fuera informada de que la muerte probablemente sería catalogada como homicidio, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, modificó el relato oficial y sostuvo que el detenido había intentado quitarse la vida y que los guardias trataron de auxiliarlo.

“Campos opuso una resistencia violenta al personal de seguridad y continuó intentando suicidarse”, dijo. “Durante el forcejeo posterior, dejó de respirar y perdió el conocimiento”.

Tras publicarse el informe final de la autopsia, McLaughlin emitió un nuevo comunicado en el que subrayó que Lunas Campos era “un inmigrante ilegal con antecedentes penales y un depredador sexual infantil condenado”.

PUBLICIDAD

Registros judiciales de Nueva York muestran que en 2003 fue condenado por contacto sexual con un menor de 11 años, delito grave por el que cumplió un año de cárcel y fue incluido en el registro de delincuentes sexuales. En 2009 recibió otra condena —cinco años de prisión y tres de libertad supervisada— por intentar vender una sustancia controlada. Cumplió esa pena en enero de 2017.

“ICE se toma muy en serio la salud y la seguridad de todas las personas bajo su custodia”, afirmó McLaughlin el miércoles, al señalar que la agencia investiga lo ocurrido. DHS no respondió a las preguntas sobre si alguna otra autoridad policial externa participa en la investigación.

Camp East Montana bajo la lupa

En agosto, AP reveló que el contrato de $1.2 mil millones para construir y operar Camp East Montana —concebido para convertirse en el mayor centro de detención migratoria del país— fue otorgado a una empresa privada con sede en una vivienda unifamiliar en Richmond, Virginia. La compañía, Acquisition Logistics LLC, no tenía experiencia previa en la gestión de centros penitenciarios y ha subcontratado a otras firmas para operar el recinto.

No está claro si los guardias presentes durante la muerte de Lunas Campos eran empleados del gobierno o de un contratista privado.

Una determinación oficial de homicidio por parte del médico forense suele ser clave para establecer posibles responsabilidades penales o civiles. El hecho de que la muerte ocurriera dentro de una base militar podría limitar la jurisdicción de las autoridades estatales y locales para investigar.



Lunas Campos fue uno de los primeros detenidos trasladados a Camp East Montana. Llegó en septiembre, tras ser arrestado por ICE en Rochester, Nueva York, ciudad donde residió durante más de 20 años. Había ingresado legalmente a EEUU en 1996, en el contexto de una ola de migración cubana por vía marítima hacia Florida.

PUBLICIDAD

ICE informó que fue detenido en julio como parte de un operativo migratorio planificado, debido a condenas previas que lo hacían elegible para deportación.

Además de este caso, la agencia anunció que el 3 de diciembre un migrante guatemalteco falleció tras ser trasladado desde Camp East Montana a un hospital de El Paso. Aunque la causa de la muerte seguía pendiente, ICE señaló que Francisco Gaspar-Andrés, de 48 años, podría haber muerto por insuficiencia hepática y renal.

El domingo, ICE informó de un tercer fallecimiento: Victor Manuel Díaz, un migrante nicaragüense de 36 años que murió el 14 de enero en el mismo centro, en lo que la agencia calificó como un “suicidio presunto”. Díaz había sido detenido a principios de mes durante una operación migratoria en Minneapolis.

A diferencia de los dos casos anteriores, el cuerpo de Díaz no fue enviado al médico forense del condado de El Paso. McLaughlin explicó que la autopsia se realiza en el centro médico militar de Fort Bliss. DHS tampoco respondió a las preguntas sobre si alguna otra agencia, además de ICE, investiga esa muerte.

La congresista demócrata Verónica Escobar, cuyo distrito incluye El Paso, exigió que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el director interino de ICE, Todd M. Lyons, informen al Congreso sobre las muertes recientes.

“DHS debe preservar todas las pruebas, incluida la suspensión de cualquier intento de deportar a los testigos”, afirmó Escobar el miércoles. “Reitero mi llamado a cerrar Camp East Montana y a rescindir el contrato con la empresa que lo administra”.

PUBLICIDAD



Mira también: