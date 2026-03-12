Noticias

Habrá más centros de detención en EEUU: ¿Qué significa para los inmigrantes y qué busca ICE?

El gobierno de Estados Unidos está avanzando en un plan para ampliar la infraestructura de detención migratoria, una medida que podría acelerar los procesos de deportación de inmigrantes indocumentados

Video ICE compra bodegas en todo el país para establecer nuevos centros operativos integrales

El gobierno de Estados Unidos está avanzando en un nuevo modelo de detención para ampliar la infraestructura de detención migratoria, una medida que podría acelerar los procesos de deportación de inmigrantes indocumentados.

Según información del Departamento de Seguridad Nacional ( DHS, por sus siglas en inglés), las autoridades están impulsando un enfoque que busca aumentar significativamente la capacidad operativa del sistema migratorio.

¿Qué significa esto y qué busca ICE?

La iniciativa se centra en la creación de nuevos centros de detención diseñados para gestionar los casos migratorios de forma más rápida y eficiente. El objetivo es contar con instalaciones que permitan procesar los casos de principio a fin dentro de un mismo sistema operativo.

Más capacidad, más casos migratorios

De acuerdo con el DHS, el plan contempla la adquisición de propiedades en diferentes partes del país para desarrollar nuevas instalaciones destinadas a la detención migratoria. A diferencia de enfoques anteriores, las autoridades están trabajando directamente con contratistas para diseñar, construir y administrar estos centros.

Según el departamento, estas empresas cuentan con décadas de experiencia trabajando con el gobierno federal en proyectos similares. La expansión de la infraestructura busca aumentar considerablemente la capacidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE, por sus siglas en inglés) para gestionar casos relacionados con inmigrantes indocumentados.

El aumento de la capacidad podría influir en la rapidez con la que se procesan los casos dentro del sistema migratorio.

Centros diseñados para todo el proceso

Las autoridades explicaron que los nuevos centros de detención están pensados como instalaciones “de extremo a extremo”. Esto significa que estarán diseñados para manejar distintas etapas del proceso migratorio en un solo lugar.

De acuerdo con el DHS, el objetivo es evitar la dependencia de una infraestructura dispersa, lo que podría permitir una gestión más eficiente de los casos.

Además, el departamento señaló que las nuevas instalaciones deberán cumplir con los estándares de detención establecidos por ICE. Estos estándares regulan aspectos relacionados con las condiciones y el funcionamiento de los centros.

Con esta expansión, el gobierno busca fortalecer su capacidad operativa dentro del sistema migratorio mientras avanza en el procesamiento de casos relacionados con inmigración en el país.

Video Detienen a un hombre tras estrellar su vehículo contra una barricada de la Casa Blanca
