Petróleo

EEUU libera 172 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica

El Departamento de Energía indicó que la liberación de los 172 millones de barriles de petróleo tomará aproximadamente 120 días para su entrega, según las tasas de descarga planificadas.

El presidente Donald Trump autorizó la liberación de 172 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo a partir de la próxima semana; así lo informó el Departamento de Energía de los Estados Unidos.

A través de un comunicado, el Departamento de Energía de Estados Unidos anunció que este miércoles 11 de marzo, 32 países miembros de la Agencia Internacional de Energía acordaron la solicitud del presidente Trump de reducir los precios de energía con una liberación coordinada de 400 millones de barriles de petróleo.

El secretario Chris Wright indicó que, como parte de estos esfuerzos, el presidente Trump autorizó al Departamento de Energía liberar 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo a partir de la próxima semana.

La dependencia federal indicó que esta medida tomará aproximadamente 120 días para su entrega, de acuerdo con las tasas de descarga planificadas.

En momentos, más información...

