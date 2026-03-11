Ciberataque Ciberataque interrumpe redes globales de Stryker; aparece firma de hackers vinculados a Irán Hackers ligados a Irán atacaron a la empresa estadounidense de dispositivos médicos Stryker, provocando la caída de sus redes globales y encendiendo alarmas sobre presión estratégica contra el sistema de salud.

Stryker, una importante empresa estadounidense de equipos médicos, dijo que un ciberataque interrumpió sus redes globales el miércoles.

"No tenemos indicios de ransomware ni malware y creemos que el incidente está controlado. Nuestros equipos están trabajando con rapidez para comprender el impacto del ataque en nuestros sistemas", declaró Stryker en un comunicado publicado en su sitio web.

El logotipo de Handala, un grupo de piratas informáticos vinculado a Irán, apareció en las páginas de inicio de sesión de empresas, informó The Wall Street Journal.

El comunicado de Stryker indicó que el ciberataque afectó a sus programas de Microsoft. Los correos electrónicos solicitando información adicional no fueron respondidos de inmediato.

Pero en una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores, Stryker dijo que aún no se conocen los plazos para una restauración completa ni el "alcance total" del impacto en el negocio.

Stryker tiene su sede en Portage, Michigan, y fabrica diversos productos médicos, desde prótesis articulares hasta camas de hospital. En 2025, sus ingresos superaron los 25 000 millones de dólares. La empresa afirma tener 56,000 empleados en todo el mundo.

Alexander Leslie, asesor senior de Recorded Future, una empresa global de inteligencia sobre amenazas, dijo que lo destacable es la "escalada en la elección de objetivos y sus efectos".

Atacar a un fabricante estadounidense de productos sanitarios de alto perfil “es exactamente el tipo de punto de presión que crea enormes repercusiones estratégicas y políticas”, dijo Leslie a The Associated Press.