Tornado Tornados matan a dos personas y destruyen casas en Indiana e Illinois; alertan más tormentas severas Una pareja murió cuando un tornado destruyó su casa en Indiana, mientras granizo del tamaño de pelotas de béisbol azotaba Illinois.

Video Fuerte granizada golpea a la comunidad de Leakey

Fuertes tormentas generaron tornados que mataron al menos a dos personas en el noroeste de Indiana y arrasaron edificios en Illinois, informaron las autoridades el miércoles, mientras otra ronda de lluvias, granizo y vientos intensos avanzaba por la región.

Varias tormentas eléctricas supercelulares se desplazaron por el norte de Illinois y el noroeste de Indiana el martes, incluida una responsable de al menos cuatro tornados, según la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Chicago.

Las tormentas destrozaron ventanas, arrancaron techos y aplastaron vehículos en Kankakee, Illinois. Tablas de madera y otros escombros cubrían patios, calles y estacionamientos. Un centro de jardinería y paisajismo sufrió graves daños, y algunas partes quedaron completamente destruidas.

El servicio meteorológico informó que equipos están determinando la intensidad y el número de tornados y que partes de Illinois, Indiana, Kentucky y Ohio permanecen bajo alerta de tornado el miércoles.

Tornado deja en ruinas a una pequeña comunidad de Indiana

La tormenta generó un tornado que mató a una pareja de ancianos en su vivienda en Lake Village, en el noroeste de Indiana, informó el forense del condado de Newton, Scott McCord. Sus nombres no se han dado a conocer.

Equipos rescataron a algunas personas que quedaron atrapadas en sus viviendas dañadas, al menos 70 postes de servicios públicos fueron derribados y muchas carreteras eran intransitables, informaron las autoridades del condado Newton la mañana del miércoles.

"Por favor, no vengan aquí. "No intenten ayudar en este momento", declaró el jefe policial Shannon Cothran en un mensaje en video el martes por la noche frente a una vivienda destruida en Lake Village.

Laurie Postma, portavoz del Departamento de Bomberos Voluntarios de Lake Township, indicó que la tormenta hirió a menos de 10 personas en Lake Village. Cothran dijo el miércoles que no se han reportado otras lesiones significativas, pero que las operaciones de búsqueda y rescate continúan.

Lake Village está a unos 95 kilómetros (60 millas) al sureste de Chicago y 40 kilómetros (25 millas) al oeste del condado de Kankakee, Illinois, donde al menos un tornado impactó el martes por la noche.

Residente dice que no sonaron todas las sirenas de advertencia

David Ferris, de Lake Village, dijo que él, su esposa y sus perros “aguantaron en la bañera de la planta baja”. Salieron ilesos a excepción de quedarse sin electricidad. Ferris, que es paramédico, ayudó a rescatar y atender a personas heridas.

“En otra casa, un hombre salió arrastrándose”, relató Ferris. “Tenía problemas para respirar porque estaba cubierto de material aislante".

Ferris apuntó que la tienda Family Dollar y una gasolina quedaron destruidas, y que varios árboles grandes fueron arrancados de raíz.

Jennifer Telford, de 49 años, dijo que se escondió en su sótano en Lake Village, desde donde siguió los reportes de noticias sobre la tormenta. No escuchó el tornado que impactó al sur, pero dijo que escuchó el granizo mientras golpeaba su techo.

“La sirena del pueblo no sonó”, aseguró. “Las sirenas fuera del pueblo sí”.

Dijo que la electricidad en la parada de donde trabaja fue restablecida la mañana del miércoles, pero que en otros lugares “todo está cerrado debido a los árboles caídos y las líneas eléctricas”.

Unos 4.300 clientes en Lake Village y comunidades cercanas estaban sin electricidad a última hora de la mañana del miércoles, una cifra menor que los más de 11.000 clientes en el punto máximo de la tormenta, informó Northern Indiana Public Service Co. en su sitio web.

Piedras de granizo azotan a una comunidad de Illinois

En Kankakee, las tormentas también produjeron granizo excepcionalmente grande, de entre 7,6 y 12,7 centímetros (3 y 5 pulgadas) de diámetro. Una piedra de granizo de 15,2 centímetros (6 pulgadas) de diámetro podría haber establecido un nuevo récord estatal, informó el servicio meteorológico.

Un tornado tocó tierra cerca del recinto ferial de Kankakee antes de desplazarse hacia el noreste hasta el pequeño suburbio de Aroma Park, donde causó daños considerables, según la policía del condado Kankakee.

Video Imágenes de la destrucción por tornados, tormentas y granizo en el país; hay al menos dos muertos



Nueve personas en el condado de Kankakee sufrieron heridas leves, informaron las autoridades allí en una conferencia de prensa el miércoles. Kevin Birk, meteorólogo de la oficina del SMN en Chicago, confirmó que al menos un tornado tocó tierra en la zona el martes por la noche.

La recién casada Cassidy Sinwelski, de 23 años, dijo que ella y su esposo estaban al tanto de la alerta de tornado en su vecindario de Kankakee y esperaban una tormenta común y corriente hasta que su esposo vio nubes oscuras avanzando hacia ellos.

“Fuimos al baño, agarramos un pedazo de madera contrachapada y en cuestión de minutos, cerré los ojos, las luces parpadearon y nosotros simplemente... no había nada”, relató Sinwelski.

Luego escuchó fuertes estruendos y el sonido de vidrios rompiéndose.

“Simplemente no dejaba de clamar a Dios, porque no sabía qué más hacer”, sostuvo.

Tormenta arruina planos de histórico centro de jardinería

El Centro de Jardinería Tholens, en el lado sur de Kankakee, fue golpeado con fuerza por el tornado, relató la propietaria Nancy Tholen el miércoles.

“Tenemos varios edificios y muchos de ellos están destruidos”, aseveró Tholen. “Este es nuestro 50.º año en el negocio, y así no era como planeábamos iniciar nuestra primavera”.

El personal acababa de irse por el día cuando el tornado impactó el martes por la tarde, dijo. Afortunadamente, nadie resultó herido.

“Ya sabe, nos ganamos la vida en las próximas 12 semanas”, expresó Tholen. "Vamos a encontrar la manera de abrir, pero es que... es una locura. Pero de nuevo, todos están a salvo, así que estamos agradecidos por eso".

En Aroma Park, justo al sureste de Kankakee, la restaurantera y fideicomisaria del pueblo Kathleen Slavin observó la destrucción del tornado y el “granizo del tamaño de pelotas de béisbol” desde el ayuntamiento, donde había estado asistiendo a una reunión de la junta del pueblo.

"Derribó árboles que probablemente tienen más de cien años; cayeron árboles enormes. "Derribó líneas eléctricas principales", afirmó Slavin.

Su amiga, Ruth Denoyer, de 69 años, barrió vidrios después de que el tornado reventó sus ventanas y golpeó su vivienda.

“Se llevó todo nuestro garaje, nuestra piscina, tenemos ventanas rotas en la casa, vidrio por todas partes”, dijo Denoyer. “Pero todavía tenemos un techo, a diferencia de algunas personas aquí”.