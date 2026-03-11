Ice Vecinos instalan alarmas para avisar si viene el ICE. ¿Cómo funcionan? En uno de los barrios con más comunidad migrante en Los Ángeles, han improvisado un sistema de alertamiento para advertir de la presencia de agentes de migración y evitar deportaciones; la medida ha sido tachada de absurda por el Departamento de Seguridad Nacional.

En Highland Park, un vecindario en el noreste de Los Ángeles, activistas y residentes han comenzado a instalar alarmas o sirenas en casas y negocios como parte de una iniciativa comunitaria para alertar cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) son vistos en la zona.

El sistema de alertamiento vecinal funciona mediante sirenas portátiles colocadas en propiedades privadas, como viviendas y negocios. Cuando algún vecino o comerciante detecta o recibe confirmación de una redada migratoria, puede activar la alarma a través de una aplicación móvil, lo que produce una alerta audible que se escucha a varias cuadras a la redonda para advertir a los habitantes.

Hasta ahora, al menos 20 sirenas han sido instaladas en distintos puntos del barrio de Los Ángeles y el proyecto de alertamiento sobre la presencia del ICE se financia principalmente con donaciones y campañas de recaudación comunitaria.

Los organizadores que impulsan este sistema de alertamiento aseguran que el objetivo es avisar a los vecinos para que se resguarden o eviten la zona cuando haya operativos migratorios, después de que se ha registrado un aumento de detenciones en la zona.

Sin embargo, la iniciativa vecinal a favor de la comunidad migrante ha generado polémica. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ya criticó la medida y la calificó como una idea "absurda" que podría convertirse en una molestia pública.

También algunos funcionarios federales advirtieron que ayudar a evadir operativos migratorios podría tener consecuencias legales, según han informado medios locales.

Por otro lado, los organizadores defienden que el sistema de alertamiento es una respuesta necesaria ante el temor de la comunidad a las redadas migratorias; insisten en que no pretenden interferir en las acciones de las autoridades, sino que solo buscan informar y proteger a los vecinos migrantes.

En Los Ángeles se ubica uno de los focos de los operativos antimigrantes

El barrio de Highland Park en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, tiene una gran comunidad latina y de origen inmigrante, incluyendo residentes con estatus ilegal.

Por ello, se ha convertido en un vecindario donde las autoridades federales —como la agencia ICE— realizan operativos dirigidos a localizar personas con órdenes de deportación pendientes.

El alertamiento vecinal respondió a que Highland Park se volvió escenario de redadas antimigrantes constantes.