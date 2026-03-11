Migrantes

Acusan que agentes de migración usan el Título 18, sección 111, para hacer detenciones arbitrarias

Esta norma legal dice que es un delito penal federal agredir, resistirse o interferir en las funciones de los agentes federales, pero varios han sido detenidos por tan solo grabarlos y protestar en operativos antimigrantes.

Durante las redadas antimigrantes, agentes federales están llevando a cabo detenciones calificadas por algunos como arbitrarias, ya que incluso hacen arrestos de personas que los graban, pero ellos argumentan que es legal con base en el Título 18 del Código de Estados Unidos, sección 111.

El uso de esta ley se ha convertido en una herramienta cada vez más empleada por elementos de las agencias de migración para detener a ciudadanos estadounidenses o migrantes acusados de obstaculizar operativos federales.

Esta norma dice que es un delito penal federal agredir, resistirse o interferir en las funciones de los agentes federales y puede implicar penas de hasta ocho años de prisión o 20 años si hay armas o lesiones.

De acuerdo con CNN, durante el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump, fiscales federales presentaron alrededor de 580 casos bajo este estatuto legal, lo que significó un aumento significativo en comparación con el último año del gobierno de Joe Biden.

Sin embargo, investigaciones periodísticas y expertos legales señalan que muchos de estos arrestos se basan en interpretaciones amplias —y a modo— del Título 18, sección 111, del Código de Estados Unidos.

Esto porque se han documentado casos de personas que han sido detenidas tan solo por grabar, seguir o protestar contra operativos de agentes federales que responden a la política migratoria del presidente estadounidense.

Por ello, algunas organizaciones civiles consideran que esta norma legal busca disuadir protestas y cuestionamientos públicos por las operaciones migratorias desplegadas en Estados Unidos.

Sin embargo, varias de estas detenciones han sido desestimadas o han terminado en absoluciones por parte de autoridades federales.

Video Sirenas comunitarias advierten sobre presencia de ICE en barrio de Los Ángeles

Esto dice la sección 111 del Título 18 del Código de Estados Unidos

El Título 18, sección 111, del Código de Estados Unidos establece que es delito penal federal si alguien agrede o empuja a agentes federales durante arrestos o protestas, si se intenta impedir una detención federal y se enfrenta físicamente a agentes de migración o de la frontera.

En conclusión, es una disposición penal que castiga las agresiones o interferencias contra funcionarios federales mientras realizan su trabajo. Tipifica como delito federal: agredir, resistir, intimidar, obstruir e interferir a cualquier funcionario o empleado federal mientras cumple sus funciones oficiales.

Las penas y sanciones por violar la sección 111 del Título 18, que últimamente han usado a su favor agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) estadounidenses, dependen de la gravedad:

  • Resistencia o interferencia sin violencia grave: hasta 1 año de prisión, pues se considera un delito menor federal.
  • Agresión física simple: puede implicar hasta 8 años de prisión.
  • Uso de arma peligrosa o causar lesiones: alcanza hasta 20 años de prisión.
Video ICE compra bodegas en todo el país para establecer nuevos centros operativos integrales
