El tiempo para mañana viernes: Clima con tormenta invernal y calor inusual en estas regiones

En N+ Univision te contamos cómo estará el tiempo mañana en EEUU, para que puedas planificar tus actividades y saber qué debes considerar si tienes planes al aire libre.

Video Clima en EEUU: Esta noche más de 80 millones de personas están bajo riesgo de tiempo severo

Mañana viernes 13 de marzo, el Servicio Meteorológico Nacional ( National Weather Service, NWS) pronostica un día con fenómenos meteorológicos marcados en diferentes regiones del país, entre ellos una tormenta invernal activa, vientos fuertes, posibilidad de lluvias intensas y, al mismo tiempo, temperaturas inusualmente altas en otras regiones.

En N+ Univision te contamos cómo estará el tiempo mañana para que puedas planear tus actividades y saber qué debes considerar si tienes planes al aire libre.

Video Tiempo severo azota el centro del país con tornados mortales y granizo gigante de gran escala

Tormenta invernal con nieve y viento en el norte y noreste

Una tormenta invernal ya está activa y seguirá impactando mañana parte del norte y el Noreste de Estados Unidos. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene advertencias de tormenta invernal para zonas donde se esperan nevadas importantes y viento fuerte que complicará el tránsito por carretera.

En regiones de Montana, Wisconsin, Minnesota y el norte de Michigan, se pronostican acumulaciones de nieve desde moderadas hasta abundantes y ráfagas de viento que pueden reducir la visibilidad. En las Montañas Rocosas y los sectores más elevados del noroeste, los acumulados pueden ser especialmente significativos, con nieve que seguirá cayendo durante buena parte del viernes. Esta combinación de nieve y viento hace que las condiciones de viaje sean difíciles, sobre todo en zonas rurales y carreteras principales.

Video Imágenes de la destrucción por tornados, tormentas y granizo en el país; hay al menos dos muertos

Riesgo de lluvias fuertes e inundaciones aisladas en el sureste y centro sur

Aunque no hay una advertencia generalizada de inundaciones, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene la posibilidad de lluvia intensa en partes del sur y el sureste, especialmente en el valle inferior del Mississippi y estados cercanos. En estas áreas, tormentas organizadas podrían dejar acumulaciones de agua en periodos cortos, aumentando el riesgo de inundaciones localizadas en zonas urbanas y carreteras bajas.

Tormentas y tornados aislados en el sureste

En el sureste profundo también existe un riesgo marginal de tormentas severas para mañana, con la posibilidad de que algunas de estas tormentas presenten vientos dañinos, granizo ocasional e incluso tornados aislados, sobre todo en estados como Alabama, Georgia, Mississippi y el norte de Florida. Esto hace que las autoridades recomienden a los residentes monitorear avisos locales del tiempo y tener un plan de seguridad si se forma un sistema tormentoso fuerte.

Vientos fuertes y condiciones críticas de sequedad en el centro

El NWS también advierte sobre vientos intensos en amplias zonas del centro del país, incluyendo partes de Wisconsin y las Llanuras centrales. Estos vientos no solo pueden dificultar la conducción de vehículos grandes, sino que, combinados con aire seco en otras áreas, mantienen un riesgo elevado de incendios forestales, especialmente si se generan chispas o fuegos accidentales.

Calor inusual en el oeste del país

Mientras el clima invernal domina el norte y el Noreste, el Oeste de Estados Unidos vivirá condiciones muy cálidas para marzo. El Servicio Meteorológico Nacional refleja un patrón de temperaturas por encima de lo normal, con máximas que pueden acercarse o incluso superar los 90 °F (más de 30 °C) en zonas como el sur de California y el suroeste del país. Estas condiciones, aunque no están bajo advertencia formal de calor extremo para mañana, podrían acercarse a valores récord para esta época del año.

Video Tornado sacude Kankakee, Chicago y destruye el sueño de retiro de una pareja frente al río
