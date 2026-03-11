Acoso Laboral Chef que fundó reconocido restaurante renuncia tras señalamientos de exempleados, en Los Ángeles El inicio de una residencia culinaria de 16 semanas de uno de los restaurantes más reconocidos del mundo quedó opacado por la manifestación que realizaron extrabajadores para denunciar abuso laboral por parte del jefe de cocina.

El restaurante Noma y su chef fundador René Redzepi están en el centro de una fuerte polémica internacional por señalamientos de abuso laboral, justo cuando el restaurante inició un proyecto importante en Estados Unidos, el miércoles 11 de marzo de 2026.

El reconocido restaurante comenzó una residencia culinaria en Los Ángeles, California, que durará cuatro semanas, pero la jornada gastronómica quedó opacada por protestas de exempleados que acusan al chef fundador de abuso laboral, quien terminó renunciando en este día importante.

Los extrabajadores acudieron a la inauguración del restaurante y afirmaron que trabajar con el chef fundador René Redzepi tuvo efectos devastadores para muchos de ellos.

Horas después de la manifestación, Redzepi anunció que dejará su cargo como jefe de cocina tras más de dos décadas al frente del restaurante y aseguró en redes sociales que el equipo continuará con la residencia temporal en Los Ángeles.

Pese a las acusaciones, el restaurante originario de Copenhague, Dinamarca, y considerado uno de los más prestigiosos del mundo comenzó una experiencia gastronómica emergente de 16 semanas en el barrio de Silver Lake con menús cercanos a los mil 500 dólares por persona, cuyas reservas ya están agotadas.

Sin embargo, exempleados insistieron en denunciar públicamente que detrás del reconocimiento internacional —incluido su lugar en la lista de Los 50 Mejores Restaurantes del Mundo— existieron episodios de abuso laboral y presión extrema en la cocina, de acuerdo con diferentes testimonios.

Durante la manifestación frente a Paramour Estate, algunos excolaboradores reiteraron que durante años sufrieron maltrato y humillaciones, mientras la empresa permitió que estas prácticas continuaran.

Redzepi ofreció disculpas públicas en Instagram antes de anunciar su salida, reconociendo que parte de su comportamiento pudo haber afectado a personas de su equipo.

En las últimas semanas se ha puesto atención y se han generado importantes conversaciones sobre nuestro restaurante, la industria y mi liderazgo en el pasado. He trabajado para ser un mejor líder y Noma ha dado grandes pasos durante muchos años para transformar su cultura. Reconozco que estos cambios no reparan el pasado. Una disculpa no es suficiente; asumo la responsabilidad por mis propias acciones René Redzepi, chef fundador del restaurante Noma

Estos eran los abusos laborales que sufrían los empleados

El exdirector de fermentación de dicho restaurante, Jason Ignacio White, afirmó que no aceptarán que se minimicen los daños y presentó una carta de demanda en la manifestación, advirtiendo que, si no se alcanza un acuerdo con la empresa, podrían emprender acciones legales.

Debajo del glamour y las estrellas, hay trabajadores que son empujados más allá de sus límites, trabajadores que son golpeados y estrangulados, trabajadores que son humillados y sueños que se rompen Jason Ignacio White, exdirector de fermentación del restaurante Noma