Irán Así es como EEUU ha logrado debilitar a la fuerza aérea iraní en 11 días El Comando Central estadounidense señaló que las fuerzas no solo se defienden de las amenazas iraníes, sino que las desmantelan metódicamente, y desclasificó una serie de videos en donde se observa la destrucción de aeronaves iraníes.

Video Video: Captan destrucción de aviones iraníes por parte de las fuerzas estadounidenses

El Comando Central de Estados Unidos desclasificó imágenes de la destrucción de aeronaves de la fuerza aérea iraní en medio de la guerra contra Irán para bloquear el desarrollo de su potencial nuclear.

Las autoridades estadounidenses mostraron videos de cómo los bombardeos han logrado destruir aviones como una patrulla marítima Lockheed P-3 Orion, así como un Ilyushin II-76, además de lo que parece ser una aeronave tipo C-130 Hércules.

El régimen iraní pierde capacidad aérea día a día. Las fuerzas estadounidenses no solo se defienden de las amenazas iraníes, sino que las desmantelan metódicamente. Comando Central EEUU

En las imágenes se puede observar un ataque preciso estadounidense contra una aeronave iraní en una pista, ilustrando la destrucción sistemática de capacidades aéreas del régimen.

En el contexto de la Operación Furia Épica, lanzada el pasado 28 de febrero, las fuerzas de Estados Unidos han impactado más de 5,000 objetivos en 11 días, priorizando defensas aéreas y misiles balísticos.