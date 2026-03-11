Guerra ¿Cómo la guerra en Medio Oriente está encareciendo la gasolina y los vuelos para los consumidores? El encarecimiento del combustible por la guerra con Irán presiona a conductores y aerolíneas en todo el mundo.

Video ¿Cómo puede impactar la guerra con Irán y el precio de gasolina en las elecciones de medio término 2026?

La guerra con Irán ya empieza a sentirse en el bolsillo de los consumidores: el alza del petróleo provocada por el conflicto está encareciendo la gasolina en Estados Unidos y obligando a aerolíneas de Asia y Europa a aumentar tarifas o aplicar recargos por combustible en los vuelos.



El conflicto ha generado temores sobre el suministro energético global, lo que ha impulsado el precio del crudo y del combustible refinado. En el caso del combustible de aviación, el precio medio mundial alcanzó los 173.91 dólares por barril, el doble que a inicios de enero, según el índice de referencia Platts.

El petróleo sube por la guerra

El encarecimiento se debe tanto al aumento del crudo como a los costos de refinación y a la fuerte demanda de derivados energéticos.

La gasolina ya subió en Estados Unidos

El impacto ya se refleja en las gasolineras estadounidenses. El precio promedio nacional de la gasolina llegó a 3.48 dólares por galón, frente a 2.90 dólares el mes pasado, antes de que estallara el conflicto, según datos de American Automobile Association.

Conductores en estados como Michigan, Florida, Pensilvania y Carolina del Norte dijeron resentir el aumento al llenar el tanque, mientras algunos temen que el precio siga subiendo si la guerra se prolonga.

En Iowa, Francisco Castillo, un obrero de 43 años que votó por Donald Trump, dijo que el aumento del combustible lo tomó por sorpresa mientras llenaba la camioneta de su hijo en una gasolinera cercana a la Interestatal 80.

“Pensé que iba a traer algunas de esas cosas de vuelta”, comentó. “Dijo que iba a traer gas, pero la guerra en Irán ahora lo está empeorando todo”.

Para muchos, el encarecimiento del combustible es un recordatorio de cómo los conflictos internacionales pueden afectar directamente el costo de vida.

Las aerolíneas trasladan el aumento a los vuelos

El impacto también alcanza a la aviación. El queroseno representa cerca del 40% de los costos operativos de una aerolínea, por lo que el aumento del combustible ya está provocando ajustes en tarifas.

Entre las compañías que anunciaron aumentos o recargos están Air India, Qantas y Cathay Pacific, que buscan compensar el incremento del combustible en sus operaciones.

Air India informó que ampliará gradualmente su recargo por combustible en vuelos nacionales e internacionales, mientras Cathay Pacific señaló que aumentará los cargos “muy pronto” para mantener la operación de sus rutas.

Video No solo la gasolina: Estos son los productos y servicios que pueden verse afectados por la guerra con Irán

Podrían subir más los boletos de avión

Otras aerolíneas también evalúan ajustes. Thai Airways advirtió que podría aumentar precios entre 10% y 15%, mientras algunas compañías europeas ya anunciaron incrementos temporales en tarifas.

Sin embargo, grupos como Air France-KLM y Lufthansa están parcialmente protegidos porque compraron combustible a precio fijo meses atrás.