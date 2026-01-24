Noticias

Gobernador de Minnesota dice que "no se puede confiar" en una investigación federal del tiroteo en Minneapolis

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, expresó su desconfianza en que las autoridades federales puedan conducir de manera imparcial la indagatoria sobre el caso

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, solicitó a la Casa Blanca el inicio de una investigación para esclarecer los hechos y garantizar justicia, luego de que un hombre fuera asesinado durante un tiroteo ocurrido en un operativo de agentes federales de inmigración en la ciudad de Minneapolis.

No obstante, el mandatario estatal expresó su desconfianza en que las autoridades federales puedan conducir de manera imparcial la indagatoria sobre el caso.

Minnesota no confía en autoridades federales

El sábado 24 de enero, Walz aseguró que “no se puede confiar en el Gobierno federal para dirigir la investigación”, por lo que anunció que será el estado de Minnesota el que asumirá la responsabilidad de esclarecer lo ocurrido, según la agencia de noticias AFP.

El gobernador enfatizó que su administración cuenta con el personal y los recursos necesarios para llevar a cabo una investigación que permita llegar a la verdad y garantizar justicia para la víctima.

A través de sus redes sociales, Tim Walz reiteró su postura crítica frente a la actuación de los agentes federales y subrayó que su presencia no debe interferir con las capacidades del estado para proteger a la población.

“El Estado tiene el personal para mantener a las personas seguras; los agentes federales no deben obstruir nuestra capacidad para hacerlo”, afirmó el gobernador en un mensaje público.

Operativo generó caos y violencia en Minneapolis

Durante una conferencia de prensa ofrecida el mismo día, Walz fue aún más contundente al señalar que el operativo federal de inmigración que actualmente se desarrolla en Minnesota ha contribuido a un ambiente de tensión.

Según el mandatario, este tipo de acciones no solo generan incertidumbre, sino que también pueden derivar en hechos violentos, por lo que acusó a la operación federal de estar “sembrando caos y violencia” en el estado.

